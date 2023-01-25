Первая леди Елена Зеленская поздравила своего мужа – шестого президента Украины Владимира Зеленского с днем рождения.

В Instagram она опубликовала трогательное фото супругов.

– Меня часто спрашивают о том, как ты изменился за этот год. И я всегда отвечаю: “Не изменился. Он тот же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать”… Но на самом деле кое-что изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься сейчас… Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем, – написала она.