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Факти / Україна

Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять: Зеленська привітала чоловіка з 45-річчям

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять: Зеленська привітала чоловіка з 45-річчям

Перша леді Олена Зеленська привітала свого чоловіка – шостого президента України Володимира Зеленського з днем народження.

В Instagram вона опублікувала зворушливе фото подружжя.

– Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: “Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять”… Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині… Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо, – написала вона.

Зеленська також побажала чоловікові міцного здоров’я.

Зараз дивляться

– Я хочу усміхатися разом із тобою завжди. Подаруй мені цю можливість, – додала вона.

 

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Публикация от Olena Zelenska (@olenazelenska_official)

Фото: Олена Зеленська

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