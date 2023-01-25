Перша леді Олена Зеленська привітала свого чоловіка – шостого президента України Володимира Зеленського з днем народження.

В Instagram вона опублікувала зворушливе фото подружжя.

– Мене часто запитують про те, як ти змінився за цей рік. І я завжди відповідаю: “Не змінився. Він той самий. Той самий хлопець, якого я зустріла, коли нам було по сімнадцять”… Але насправді дещо змінилося: ти набагато менше усміхаєшся нині… Я бажаю тобі більше причин для усмішки. І ти знаєш, що для цього треба. Ми всі знаємо, – написала вона.