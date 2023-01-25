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Факты / Україна

В ГУР озвучили количество российских солдат в Беларуси

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
російські військові
Фото: Depositphotos

По данным украинской разведки, на территории Беларуси находятся около 6 тыс. российских военных.

Такие данные в эфире телемарафона Единые новости озвучил представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий.

— Сегодня на территории Беларуси сухопутный компонент составляет 5 800 военнослужащих. Вторая механизированная дивизия сейчас переместилась на территорию России, а также уже вошла на территорию Украины. Это Луганская область.

Сейчас туда заходят подразделения шестой дивизии, подразделения территориальных войск для подготовки, – отметил Скибицкий.

По его словам, это уже совсем другой контингент, нежели был в начале полномасштабного вторжения.

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– Там нет мощного авиационного компонента, несмотря на учения, там нет мощного ракетного компонента, там нет воздушно-десантных войск, – добавил он.

Скибицкий также сообщил, что на территории Беларуси есть один дивизион Искандеров, зенитно-ракетные системы С-300, С-400 и три самолета МИГ-31.

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