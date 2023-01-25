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Факти / Україна

У ГУР озвучили кількість російських солдатів у Білорусі

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
російські військові
Фото: Depositphotos

За даними української розвідки, на території Білорусі перебуває майже 6 тис. російських військових.

Такі дані в ефірі телемарафону Єдині новини озвучив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.

— Сьогодні на території Білорусі сухопутний компонент складає 5 800 військовослужбовців. Друга механізована дивізія зараз перемістилася на територію Росії, а також увійшла вже на територію України. Це Луганська область.

Наразі туди заходять підрозділи шостої дивізії, підрозділи територіальних військ для підготовки, – зазначив Скібіцький.

За його словами, це вже зовсім інший контингент, ніж був на початку повномасштабного вторгнення.

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— Там немає потужного авіаційного компонента, незважаючи на навчання, там немає потужного ракетного компонента, там немає повітрянодесантних військ, – додав він.

Скібіцький також повідомив, що наразі на території Білорусі є один дивізіон Іскандерів, зенітно-ракетні системи С-300, С-400 та три літаки МІГ-31.

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