У ГУР озвучили кількість російських солдатів у Білорусі
За даними української розвідки, на території Білорусі перебуває майже 6 тис. російських військових.
Такі дані в ефірі телемарафону Єдині новини озвучив представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький.
— Сьогодні на території Білорусі сухопутний компонент складає 5 800 військовослужбовців. Друга механізована дивізія зараз перемістилася на територію Росії, а також увійшла вже на територію України. Це Луганська область.
Наразі туди заходять підрозділи шостої дивізії, підрозділи територіальних військ для підготовки, – зазначив Скібіцький.
За його словами, це вже зовсім інший контингент, ніж був на початку повномасштабного вторгнення.
— Там немає потужного авіаційного компонента, незважаючи на навчання, там немає потужного ракетного компонента, там немає повітрянодесантних військ, – додав він.
Скібіцький також повідомив, що наразі на території Білорусі є один дивізіон Іскандерів, зенітно-ракетні системи С-300, С-400 та три літаки МІГ-31.