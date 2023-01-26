Почему для РФ так важно прорвать оборону ВСУ в районе Бахмута и Угледара — Череватый

Январь, 26 в 17:18

России важно прорвать оборону ВСУ в районе Бахмута и Угледара, чтобы продвигаться дальше, в том числе на Славянск, Краматорск и Покровск.

Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый.

По его словам, военно-политическое руководство захватчика поставило перед собой цель, — оккупировать Луганскую и Донецкую области и показать это как промежуточные цели так называемой “СВО”.

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— Враг очень удачно вел информационные операции с целью вбросить “смятение и уныние в наше общество и поднять настроение в российском обществе, — добавил Череватый.

Также он отметил, что только на Бахмутском участке фронта произошло 199 обстрелов, 35 боевых столкновений. Однако наши силы обороны не дали врагу добиться успеха.

В направлении Марьинки, Угледара, Павловки враг пытался вести активные действия, провел 28 штурмов за сутки, совершил 264 обстрела, потеряв 141 человека убитыми, 165 ранеными.