Чому для РФ так важливо прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута та Вугледару – Череватий

Січень, 26 в 17:18

Росії важливо прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута та Вугледару, щоб просуватися далі, у тому числі на Слов’янськ, Краматорськ та Покровськ.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.

За його словами, військово-політичне керівництво загарбника поставило собі за мету – окупувати Луганську та Донецьку області і показати це як проміжні цілі так званої “СВО”.

Зараз дивляться – Ворог дуже вдало вів інформаційні операції з метою, щоб вкинути збентеження і зневіру в наше суспільство і підняти настрій у російському суспільстві, – додав Черевий. Також він зазначив, що тільки на Бахмутській ділянці фронту відбулося 199 обстрілів, 35 бойових зіткнень. Проте наші сили оборони не дали ворогу досягнути успіху. У напрямку Мар’їнки, Вугледара, Павлівки ворог намагався вести активні дії, провів 28 штурмів за добу, здійснив 264 обстріли, втративши 141 людини вбитими, 165 пораненими.

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