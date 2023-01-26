Чому для РФ так важливо прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута та Вугледару – Череватий
Росії важливо прорвати оборону ЗСУ в районі Бахмута та Вугледару, щоб просуватися далі, у тому числі на Слов’янськ, Краматорськ та Покровськ.
Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий.
За його словами, військово-політичне керівництво загарбника поставило собі за мету – окупувати Луганську та Донецьку області і показати це як проміжні цілі так званої “СВО”.
– Ворог дуже вдало вів інформаційні операції з метою, щоб вкинути збентеження і зневіру в наше суспільство і підняти настрій у російському суспільстві, – додав Черевий.
Також він зазначив, що тільки на Бахмутській ділянці фронту відбулося 199 обстрілів, 35 бойових зіткнень. Проте наші сили оборони не дали ворогу досягнути успіху.
У напрямку Мар’їнки, Вугледара, Павлівки ворог намагався вести активні дії, провів 28 штурмів за добу, здійснив 264 обстріли, втративши 141 людини вбитими, 165 пораненими.