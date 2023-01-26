Январь, 26 в 6:33

Украинские военные дают отпор российским войскам, которые, несмотря на значительные потери, продолжают наступление на Бахмутском и Новопавловском направлении.

Все вражеские атаки отбиты на Лиманском и Авдеевском направлениях.

На остальных направлениях оккупанты обороняются, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

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