Карта боевых действий на 26.01.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
Украинские военные дают отпор российским войскам, которые, несмотря на значительные потери, продолжают наступление на Бахмутском и Новопавловском направлении.
Все вражеские атаки отбиты на Лиманском и Авдеевском направлениях.
На остальных направлениях оккупанты обороняются, отмечают в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
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Карта боевых действий в Украине на 26.01.2023
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