Карта бойових дій на 26.01.2023 – ситуація на фронті

Січень, 26 в 6:33

Українські військові дають відсіч російським військам, які, попри значні втрати, продовжують наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямку.

Усі ворожі атаки відбито на Лиманському та Авдіївському напрямках.

На решті напрямків окупанти обороняються, зазначають у Генеральному штабі Збройних сил України.

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