Січень, 26 в 17:40

Росія 26 січня завдала комбінованого повітряного удару по Києву, застосувавши нову тактику в кілька хвиль, розповів в ефірі телемарафону речник Київської міської військової адміністрації Михайло Шаманов.

– Взагалі, якщо говорити про сьогоднішній день, Київ зазнав комбінованого повітряного удару. Вночі столицю атакували дрони, їх було приблизно 15, усі вони успішно збиті. Під час першої атаки жерт і влучань не зафіксовано, – уточнив він.

Уже вранці ворог атакував столицю ракетами. Шаманов нагадав, що, на жаль, загинув чоловік 55 років та поранено двох людей, які зарах знаходяться в лікарні.

– Ця нова тактика в кілька хвиль – спочатку вони запускають Шахеди, метою яких є передусім виснаження сил ППО. І відповідно другою хвилею ворог вже здійснив масовану атаку ракетами різних типів. Там були і Х-101, і Х-555, і Кинжали, і Калібри. В межах Києва зафіксовано близько 20 ракет, і всі вони теж були знищені, – пояснив речник КМВА.

Водночас, за його словами, ворог своїх цілей не досягнув, оскільки інфраструктура Києва працює у штатному режимі, зусиллями енергетиків вдалося стабілізувати ситуацію і повернутися до графіків стабілізаційних відключень.

Зараз дивляться – Але попереджаю, що ситуація в енергосистемі все ще складна, і закликаю не вмикати одночасно декілька електроприладів. Ми розуміємо, що можливо це не остання повітряна атака на сьогодні, тому не треба втрачати пильність, – попередив Шаманов. За даними Повітряних сил ЗСУ, зранку, 26 січня, російські бомбардувальники та винищувачі з території РФ, а також кораблі з акваторії Чорного моря випустили по Україні 55 ракет. Силам ППО вдалося збити 47 ракет, зокрема 20 над Києвом. Крім того, три із чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей. Читайте Жертвами масованої атаки РФ 26 січня стали 11 людей — ДСНС

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