Январь, 22 в 0:32

Если Запад передаст Украине американские истребители F-16, то некоторое из уже переданного вооружения станет более эффективным, а украинское небо можно было бы частично закрыть от ракет государства-агрессора России.

Об этом в эфире телеканала Киев рассказал представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, противорадиолокационные ракеты HARM, которые уже были переданы Украине, были бы эффективнее на самолетах F-16, поскольку это оружие изначально было приспособлено к американской авиации.

Сейчас смотрят — Более эффективно применять эти ракеты (HARM, — Ред.), функционал тех ракет HARM возрастет в разы, когда их будут пускать по вражеским позициям с американских F-16. Потому что их адаптировали, поэтому к американским ракетам нужны американские самолеты, — пояснил Игнат. Представитель ВС ВСУ добавил, что современные многоцелевые самолеты, как F-16, помогут уничтожать почти любые цели. — Это и дальнобойные ракеты, и ракеты класса воздух-воздух, и таким образом это переломит во многом ход этой войны, — пояснил он. При этом он отметил, что истребитель F-16 вряд ли смогут сбивать российские ракеты С-300, или С-400, поскольку именно эти ракеты должны сбивать авиацию. — Они запускают ракеты (С-300 и С-400, — Ред.) по баллистической траектории… то есть вряд ли сможет самолет сбивать такие ракеты, но относительно противодействия крылатым ракетам Калибр, или Х-101, то они могли бы быть хорошими целями для таких самолетов, — сказал Юрий Игнат. По его словам, истребители F-16 могли бы закрыть часть неба Украины от вражеских ракет. — Это так и есть во всех странах мира, что большинство страны перекрывается именно авиационными подразделениями. Есть самолеты, которые стоят на боевом дежурстве, и если появляется угроза, идет считанные минуты и через 15 минут они уже поднимаются в небо и вылетают перехватывать ракеты, — сказал представитель ВС ВСУ. В то же время средства ПВО, такие как, например, ЗРК Patriot, обороняют от ударов с неба определенную территории, то есть определенные объекты, находящиеся на земле. Во время заседания Рамштайн 20 января президент Владимир Зеленский призвал министров обороны стран Запада передать Украине истребители F-16. Впоследствии глава МИД Нидерландов заявил, что его страна может рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, если Киев обратится с соответствующей просьбой. Впрочем, впоследствии премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что Нидерланды пока не будут поставлять Украине истребители F-16, поскольку это “слишком серьезный шаг”.

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