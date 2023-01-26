Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Світ

Rheinmetall готов отправить Украине снаряды к боевым танкам Leopard 2

Бедрак Виктория, редактор ленты
Танк Leopard 2
Фото: Getty Images

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может предоставить большое количество боеприпасов для Leopard 2, которые Германия и другие страны отправят Украине.

Об этом сообщает DW.

– Rheinmetall к этому готов и заранее значительно увеличил свои мощности по производству боеприпасов, особенно крупнокалиберных, – заявили в концерне, отвечая на запрос Rheinische Post.

Отмечено, что в Rheinmetall вложили и продолжают вкладывать значительные средства в увеличение штата и создание новых производственных мощностей.

Сейчас смотрят

— Мы делаем все, чтобы поддержать Украину, а также НАТО и федеральное правительство, в том числе необходимыми боеприпасами, — добавили там.

По их словам, увеличение мощностей поможет обеспечить потребности в снарядах как Бундесвера, так и сил обороны других стран, на вооружении которых стоят танки Leopard 2.

Leopard 2 оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой, в его общий боекомплект входят 42 выстрела, причем в боеукладке первой очереди в башне находится 15 выстрелов. Пушка может вести огонь осколочно-фугасными и бронебойными снарядами, а также легкими противотанковыми ракетами LAHAT.

Ранее Германия согласовала передачу танков Leopard 2 Украине. Берлин также разрешил другим странам передавать эти танки украинским защитникам.

Источник: Deutsche Welle
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка