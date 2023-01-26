Rheinmetall готов отправить Украине снаряды к боевым танкам Leopard 2

Январь, 26 в 11:44

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall может предоставить большое количество боеприпасов для Leopard 2, которые Германия и другие страны отправят Украине.

Об этом сообщает DW.

– Rheinmetall к этому готов и заранее значительно увеличил свои мощности по производству боеприпасов, особенно крупнокалиберных, – заявили в концерне, отвечая на запрос Rheinische Post.

Отмечено, что в Rheinmetall вложили и продолжают вкладывать значительные средства в увеличение штата и создание новых производственных мощностей.

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— Мы делаем все, чтобы поддержать Украину, а также НАТО и федеральное правительство, в том числе необходимыми боеприпасами, — добавили там.

По их словам, увеличение мощностей поможет обеспечить потребности в снарядах как Бундесвера, так и сил обороны других стран, на вооружении которых стоят танки Leopard 2.

Leopard 2 оснащен 120-миллиметровой гладкоствольной пушкой, в его общий боекомплект входят 42 выстрела, причем в боеукладке первой очереди в башне находится 15 выстрелов. Пушка может вести огонь осколочно-фугасными и бронебойными снарядами, а также легкими противотанковыми ракетами LAHAT.

Ранее Германия согласовала передачу танков Leopard 2 Украине. Берлин также разрешил другим странам передавать эти танки украинским защитникам.