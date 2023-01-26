Январь, 26 в 20:17

Вашингтон готов смягчить введенные против России санкции, если Москва согласится на серьезные переговоры касательно своего вторжения в Украину и последующего вывода оттуда войск РФ.

Об этом выступая в американском сенате 26 января заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

По ее словам, условием для смягчения санкция против РФ должны стать серьезные намерения Кремля касательно переговоров о войне в Украине и безоговорочный вывод войск со всей территории Украины.

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— В контексте российского решения вести серьезные переговоры и вывести свои силы из Украины и вернуть территории я бы, разумеется, одобрила, и я думаю госсекретарь (Энтони, — Ред.) Блинкен также одобрил ослабление санкций, — сказала Нуланд.

При этом сенатор, которому отвечала заместитель госсекретаря США, засомневался, что снятие санкций станет для России мотивацией для окончания войны, так как это было бы “слишком просто”.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его не интересуют “мирные переговоры” с российским президентом Владимиром Путиным, поскольку слова главы Кремля отличаются от его поступков.

В то же время пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина может согласиться на переговоры с Россией, если переговорный процесс будет базироваться на ряде базовых, универсальных принципов: уважении к Уставу ООН, уважении к территориальной целостности и суверенитету Украины, гарантии того, что подобная агрессия больше не произойдет и других принципах.

Источник: The Independent