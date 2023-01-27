Январь, 27 в 20:55

Перерывы между массированными ракетными атаками РФ на Украину увеличиваются, поскольку темпы производства российских ракет не успевают за их использованием.

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Он напомнил, что в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины следят за остатками российских ракет.

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– Ракеты бывают разные. Если мы говорим о ракетах, которые бьют далеко и точно, – это Х-101, Х-555, Х-55, в том числе без ядерной части… Ракеты еще советского арсенала – это Х-22, их остались сотни. Но это оружие не дальнобойное, дальность 600 км, бьет оно неточно, до 600 м радиус его вероятной погрешности. Таким образом эти ракеты представляют угрозу, но они не имеют такого эффекта, – объяснил спикер.

Что касается более точных крылатых ракет Калибр, Х-101, Х-555 и баллистических Искандер, то, по словам Игната, “темпы их производства не успевают сегодня за использованием”.

– Именно поэтому мы имеем сегодня увеличение сроков, которые Россия использует для террора нашего государства, – подчеркнул Игнат.

Комментируя ракетный удар РФ, произошедший накануне, 26 января, он подтвердил, что агрессор выпустил 55 ракет. Среди них были две гиперзвуковые ракеты Кинжал, которые Воздушные силы ВСУ пока не могут сбивать. Также были применены управляемые авиационные ракеты Х-59, три из которых не долетели до цели.

– Это был один из лучших результатов работы противовоздушной обороны, поскольку количество ракет большое – Х-101, Калибр, Х-555. Они были уничтожены, – отметил Игнат.

В общей сложности украинские защитники вчера уничтожили 47 российских крылатых ракет.

Игнат напомнил, что вчерашнему ракетному удару предшествовала атака дронов-камикадзе. Силы ПВО тогда сбили 100% запущенных оккупантами беспилотников (24 дрона).

– Противовоздушная оборона уже не в первый раз показывает такой результат именно по уничтожению БПЛА иранского производства. Новогодняя ночь – 45 дронов, следующая ночь с 1 на 2 января – 39 дронов уничтожены, — заявил Игнат.

Он добавил, что, несмотря на это, враг продолжает применять иранские беспилотники для истощения украинской системы ПВО и разведки.

– Они хотят истощать и дальше нашу ПВО сравнительно дешевыми летательными аппаратами. На них нужно тратить боекомплект, истощать и саму технику, и людей. И самое главное: дрон сбивают, он теряет связь. Они (оккупанты, — Ред.) видят таким образом позиции ПВО и производят корректировку при нанесении последующих ударов. То есть проводят таким образом и разведку, – рассказал Игнат.

Как известно, после ракетной атаки 26 января в одном из районов Киевской области правоохранители извлекли из озера обломки российской ракеты Х-55, которую сбили силы ПВО.

Во время вчерашней массированной атаки РФ погибли 11 человек и столько же пострадали.

Источник: Media Center Ukraine