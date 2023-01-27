В Воздушных силах рассказали, по каким целям россияне бьют Кинжалами и есть ли чем их сбивать

Ракет Кинжал в России не так много, поэтому россияне их берегут для ударов по наиболее важным стратегическим целям.

Об этом в интервью журналистке Яне Брензей сообщил спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, во время вчерашней ракетной атаки такими стратегическими целями для Кинжалов стал объект в Запорожье и один из объектов энергетической инфраструктуры Киева.

– И такими стратегическими целями (для РФ – Ред.) является — оставить целый район людей в Киеве без света, – подчеркнул Юрий Игнат.

Он отметил, что вчера вместе с Кинжалами летели и другие ракеты, 47 из 55 удалось сбить нашим силам ПВО.

Юрий Игнат напомнил, что накануне ракетной атаки на территорию Украины залетели 24 дрона-камикадзе Shahed. Их все сбили воины противовоздушной обороны.

По его словам, именно с помощью “шахедов” враг хочет истощить ПВО и выявить, где именно находятся наши установки, и тогда планировать следующие удары.

Что касается Кинжалов, то Юрий Игнат подчеркнул, что на сегодняшний день у Украины нет средств, чтобы сбивать такие гиперзвуковые ракеты.

Кроме того, Кинжал летит по баллистической траектории. То есть самолет МиГ-34 доставляет ракету в верхние слои атмосферы, запускает и ракета идет на цель с огромной скоростью.

Так же и с ракетой Х-22, ее принцип действия такой же. Ее запускает самолет Ту-22 М3, скорость ракеты 5000 км/ч.

– Очень мало времени просчитать, чтобы сбить такую ракету. Речь идет о каких-нибудь 40 секундах. Сбивать эти ракеты могут не комплексы, а автоматические системы, которые самостоятельно будут обнаруживать и уничтожать цель, — заявил представитель Воздушных сил.

Он подчеркнул, что такие системы будут в Украине.

На сегодняшний день у нас есть системы, которые сбивают аэродинамические цели — это норвежский зенитный ракетный комплекс средней дальности NASAMS и немецкий комплекс IRIS-T. Однако эти системы не предназначены для уничтожения баллистики.

Американские системы Patriot и ЗРК SAMP/T уже способны сбивать баллистические ракеты. Уже есть решение, что у Украины будет несколько батарей Patriot.

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