Січень, 27 в 20:55

Перерви між масованими ракетними атаками РФ на Україну збільшуються, оскільки темпи виробництва російських ракет не встигають за їх використанням.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Він нагадав, що в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України слідкують за залишками російських ракет.

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– Ракети бувають різні. Якщо ми говоримо про ракети, які б’ють далеко і точно, – це Х-101, Х-555, Х-55, в тому числі без ядерної частини… Ракети ще радянського арсеналу – це Х-22, їх залишилися сотні. Але це зброя не далекобійна, дальність 600 км, б’є вона неточно, до 600 м радіус її вірогідної похибки. Тому ці ракети становлять загрозу, але вони не мають такого ефекту, – пояснив речник.

Що стосується більш точних крилатих ракет Калібр, Х-101, Х-555 та балістичних Іскандер, то, за словами Ігната, “темпи їх виробництва не встигають на сьогодні за використанням”.

– Саме тому ми маємо сьогодні збільшення термінів, які Росія використовує для терору нашої держави, – наголосив Ігнат.

Коментуючи ракетний удар РФ, який стався напередодні, 26 січня, він підтвердив, що агресор випустив 55 ракет. Серед них були дві гіперзвукові ракети Кинджал, які Повітряні сили ЗСУ поки не можуть збивати. Також були застосовані керовані авіаційні ракети Х-59, три з яких не долетіли до цілі.

– Це був один із найкращих результатів роботи протиповітряної оборони, оскільки кількість ракет велика – Х-101, Калібр, Х-555. Вони були знищені, – зазначив Ігнат.

Загалом українські захисники вчора знищили 47 російських крилатих ракет.

Ігнат нагадав, що вчорашньому ракетному удару передувала атака дронів-камікадзе. Сили ППО тоді збили 100% запущених окупантами безпілотників (24 дрони).

– Протиповітряна оборона вже не вперше показує такий результат саме по знищенню БПЛА іранського виробництва. Новорічна ніч – 45 дронів, наступна ніч з 1 на 2 січня – 39 дронів знищено, – заявив Ігнат.

Він додав, що попри це ворог продовжує застосовувати іранські безпілотники для виснаження української системи ППО та розвідки.

– Вони хочуть виснажувати й надалі нашу ППО порівняно дешевими літальними апаратами. На них потрібно витрачати боєкомплект, виснажувати і саму техніку, і людей. І найголовніше: дрон збивають, він втрачає зв’язок. Вони (окупанти, – Ред.) бачать таким чином позиції ППО і роблять коригування при завданні наступних ударів. Тобто проводять таким чином і розвідку, – розповів Ігнат.

Як відомо, після ракетної атаки 26 січня в одному з районів Київщини правоохоронці дістали з озера уламки російської ракети Х-55, яку збили сили ППО.

Під час вчорашньої масованої атаки РФ загинуло 11 людей і стільки ж постраждали.

Джерело: Media Center Ukraine