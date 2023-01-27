Российские войска ударили по Часовом Яру: двое погибших, есть раненные

Январь, 27 в 15:40

В результате очередного обстрела Часового Яра погибли два человека, еще по меньшей мере пятеро получили ранения. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Обстрел начался около 9 утра и длился несколько часов.

Также взрывной волной повредило автомобили и десяток домов и помещений.

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