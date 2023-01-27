Российские войска ударили по Часовом Яру: двое погибших, есть раненные
В результате очередного обстрела Часового Яра погибли два человека, еще по меньшей мере пятеро получили ранения. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Обстрел начался около 9 утра и длился несколько часов.
Также взрывной волной повредило автомобили и десяток домов и помещений.
Кроме того, враг совершил обстрелы по Авдеевке, Торецке, Александрополю и Богоявленке.
— Враг сознательно уничтожает наши города и села. Гражданские, не задействованные в защите и обеспечении работы критической инфраструктуры области, должны быть эвакуированы, — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Авдеевке обстреляли центральную часть города из артиллерии, а спустя несколько часов враг применил Грады с кассетными элементами. Информация о пострадавших устанавливается.
Без жертв обошлось и в Нелеповке Торецкой территориальной громады. Там пострадали дома и хозяйственные постройки.
Александрополь Очеретинской громады и Богоявленку вблизи Угледара россияне обстреляли из РСЗО. Информация о последствиях этих обстрелов уточняется.
Источник: Павел Кириленко
Фото: Павел Кириленко