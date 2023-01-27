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Факты / Україна

Российские войска ударили по Часовом Яру: двое погибших, есть раненные

Анастасия Кожушко, региональный журналист программы Викна. Новости
Часів Яр

В результате очередного обстрела Часового Яра погибли два человека, еще по меньшей мере пятеро получили ранения. Об этом сообщает глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Обстрел начался около 9 утра и длился несколько часов.

Также взрывной волной повредило автомобили и десяток домов и помещений.

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Кроме того, враг совершил обстрелы по Авдеевке, Торецке, Александрополю и Богоявленке.

— Враг сознательно уничтожает наши города и села. Гражданские, не задействованные в защите и обеспечении работы критической инфраструктуры области, должны быть эвакуированы, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Авдеевке обстреляли центральную часть города из артиллерии, а спустя несколько часов враг применил Грады с кассетными элементами. Информация о пострадавших устанавливается.

Часів Яр
Часів Яр
Российские войска ударили по Часовом Яру: двое погибших, есть раненные / 7 фотографий

Без жертв обошлось и в Нелеповке Торецкой территориальной громады. Там пострадали дома и хозяйственные постройки.

Александрополь Очеретинской громады и Богоявленку вблизи Угледара россияне обстреляли из РСЗО. Информация о последствиях этих обстрелов уточняется.

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Источник: Павел Кириленко

Фото: Павел Кириленко

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