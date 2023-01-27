Горять школа та житлові будинки: Росія вдруге за день обстріляла Часів Яр
Росія вдруге за день обстріляла Часів Яр Донецької області.
Про це пише голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
– Знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдали удару по житловому масиву. Горить тамтешня школа, багатоквартирні та приватні будинки. Росіяни нещадно випалюють нашу землю вогнем. Нещадно будуть і покарані – кожен окупант знайде смерть на нашій землі, – написав він.
Крім того, Кириленко зазначив, що про постраждалих інформація наразі не надходила.
Нагадаємо, що зранку 27 січня Росія вдарила по Часовому Яру, внаслідок чого загинули двоє людей, ще щонайменше п’ятеро дістали поранення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 338-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Фото: Павло Кириленко