Січень, 27 в 21:22

Росія вдруге за день обстріляла Часів Яр Донецької області.

Про це пише голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

– Знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдали удару по житловому масиву. Горить тамтешня школа, багатоквартирні та приватні будинки. Росіяни нещадно випалюють нашу землю вогнем. Нещадно будуть і покарані – кожен окупант знайде смерть на нашій землі, – написав він.

Крім того, Кириленко зазначив, що про постраждалих інформація наразі не надходила.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter