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Факти / Україна

Горять школа та житлові будинки: Росія вдруге за день обстріляла Часів Яр

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Горять школа та житлові будинки: Росія вдруге за день обстріляла Часів Яр

Росія вдруге за день обстріляла Часів Яр Донецької області.

Про це пише голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

– Знову під вогнем російських реактивних систем залпового вогню. Росіяни завдали удару по житловому масиву. Горить тамтешня школа, багатоквартирні та приватні будинки. Росіяни нещадно випалюють нашу землю вогнем. Нещадно будуть і покарані – кожен окупант знайде смерть на нашій землі, – написав він.

Крім того, Кириленко зазначив, що про постраждалих інформація наразі не надходила.

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Горять школа та житлові будинки: Росія вдруге за день обстріляла Часів Яр / 3 фотографии

Нагадаємо, що зранку 27 січня Росія вдарила по Часовому Яру, внаслідок чого загинули двоє людей, ще щонайменше п’ятеро дістали поранення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 338-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Фото: Павло Кириленко

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