Карта боевых действий на 27.01.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 338-е сутки полномасштабной войны российские войска продолжают наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях.
На Лиманском и Авдеевском направлениях все попытки улучшения тактического положения для армии РФ были неудачными.
На остальных направлениях оккупанты обороняются.
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Карта боевых действий в Украине на 27.01.2023
Полномасштабная война в Украине длится уже 338-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.