Январь, 27 в 6:14

На 338-е сутки полномасштабной войны российские войска продолжают наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

На Лиманском и Авдеевском направлениях все попытки улучшения тактического положения для армии РФ были неудачными.

На остальных направлениях оккупанты обороняются.

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