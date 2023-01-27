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Факты / Україна

Карта боевых действий на 27.01.2023 – ситуация на фронте

Татьяна Забожко, редактор ленты
Війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

На 338-е сутки полномасштабной войны российские войска продолжают наступление на Бахмутском и Новопавловском направлениях.

На Лиманском и Авдеевском направлениях все попытки улучшения тактического положения для армии РФ были неудачными.

На остальных направлениях оккупанты обороняются.

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Карта боевых действий в Украине на 27.01.2023

Карта бойових дій 26 січня 2023

Полномасштабная война в Украине длится уже 338-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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