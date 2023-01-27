Карта бойових дій на 27.01.2023 – ситуація на фронті

Січень, 27 в 6:14

На 338-му добу повномасштабної війни російські війська продовжують наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.

На Лиманському та Авдіївському напрямках усі спроби покращення тактичного положення для армії РФ були невдалими.

На решті напрямків окупанти обороняються.

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