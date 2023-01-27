Карта бойових дій на 27.01.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 338-му добу повномасштабної війни російські війська продовжують наступ на Бахмутському та Новопавлівському напрямках.
На Лиманському та Авдіївському напрямках усі спроби покращення тактичного положення для армії РФ були невдалими.
На решті напрямків окупанти обороняються.
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Карта бойових дій в Україні на 27.01.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 338-му добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
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