РФ готовит спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства Украины – ГУР

Российские спецслужбы готовят очередную спецоперацию по дискредитации военно-политического руководства Украины.

Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.

Известно, что в ближайшее время будет запущена широкая информационно-психологическая спецоперация (ИПСО) по дискредитации ряда представителей украинского военно-политического руководства.

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— В частности, дискредитационная кампания будет направлена против начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Шапталы, главы СБУ Василия Малюка, министра обороны Алексея Резникова, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, исполняющего обязанности главы Национальной полиции Ивана Выговского, и тому подобное, — говорится в сообщении.

Среди прочего, кампания будет включать вброс сфабрикованных материалов в украинские и международные СМИ.

Отмечается, что цель ИПСО – посеять неуверенность в оборонных возможностях Украины среди населения и международных партнеров.