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Факти / Україна

РФ готує спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України – ГУР

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
РФ готує спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України – ГУР
Фото: Pixabay

Російські спецслужби готують чергову спецоперацію з дискредитації воєнно-політичного керівництва України.

Про це повідомило ГУР Міноборони України.

Відомо, що найближчим часом буде запущено широку інформаційно-психологічну спецоперацію (ІПСО) з дискредитації низки представників українського воєнно-політичного керівництва.

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–  Зокрема, дискредитаційна кампанія буде спрямована проти начальника Генерального штабу ЗСУ Сергія Шаптали, очільника СБУ Василя Малюка, міністра оборони Олексія Резнікова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, виконувача обов’язків голови Національної поліції Івана Виговського, тощо, – йдеться  у повідомленні.

Серед іншого, кампанія включатиме вкид сфабрикованих матеріалів в українських та міжнародних ЗМІ.

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Зазначається, що мета ІПСО – посіяти невпевненість в оборонних спроможностях України серед населення та міжнародних партнерів.

– Це, на думку російських спецслужб, має спричинити політичну нестабільність всередині країни та зменшити довіру до України з боку міжнародної антипутінської коаліції, – додають у ГУР.

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