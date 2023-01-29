Январь, 28 в 22:11

Северноатлантический союз готов к прямой конфронтации с Россией, поскольку озвученные Кремлем стратегические цели РФ находятся далеко за пределами Украины.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр в интервью RTP.

По его словам, накануне полномасштабного вторжения Россия пыталась “договориться” со странами НАТО, ставя ультиматум США касательно того, чтобы границы военно-политического блока были смещены до времени 1997 года.

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— То, что они показали нам — это был текст концептуального договора, который они прислали нам в декабре 2021 года, в нем, по сути, говорилось, что мы должны вернуться к ситуации до 1997 года. Это то, к чему они стремятся, это их стратегическая цель, — сказал адмирал НАТО.

Тем самым Россия хочет вернуть влияние Советского Союза, поэтому НАТО должно быть готово, сказал Роб Бауэр.

— Теперь мы столкнулись с угрозой, которой является Россия. Она приходит к нам без приглашения в любой момент по ее выбору. Так что мы должны быть начеку. У нас нет времени на подготовку, потому что это зависит от них, когда они придут, — сказал Бауэр.

На вопрос журналистки RTP, готово ли НАТО к прямо конфронтации с Россией Роб Бауэр ответил “Мы готовы”.

Адмирал добавил, что гражданское производство стран военно-политического блока должно быть переориентировано на военную сферу. Для того чтобы провести перевооружение, по его мнению, целесообразно ввести “военную экономику мирного времени”.

Кроме прочего, журналистка спросила Бауэра, готово ли НАТО к ядерной войне.

— Я думаю, Владимир Путин не сумасшедший, и это хорошие новости. У него есть идеи, которые не отвечают нашим идеям, но он не сумасшедший. А значит, все еще рациональный человек. Я думаю это важно в отношении применения ядерного оружия, — сказал адмирал.

Адмирал НАТО подчеркнул, что важно понимать, что нельзя развязывать ядерную войну, поскольку ее никогда не выиграть.