Січень, 28 в 22:11

Північноатлантичний союз готовий до прямої конфронтації з Росією, оскільки озвучені Кремлем стратегічні цілі РФ знаходяться далеко за межами України.

Про це заявив голова військового комітету НАТО, адмірал Роб Бауер в інтерв’ю RTP.

За його словами, напередодні повномасштабного вторгнення Росія намагалася “домовитися” з країнами НАТО, ставлячи ультиматум США щодо того, щоб кордони військово-політичного блоку були зміщені до часу 1997 року.

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– Те, що вони показали нам – це був текст концептуального договору, який вони надіслали нам у грудні 2021 року, у ньому, по суті, йшлося про те, що ми маємо повернутися до ситуації до 1997 року. Це те, до чого вони прагнуть, це їхня стратегічна мета, – сказав адмірал НАТО.

Тим самим Росія хоче повернути вплив Радянського Союзу, тому НАТО має бути готовим, сказав Роб Бауер.

– Тепер ми зіткнулися із загрозою, якою є Росія. Вона приходить до нас без запрошення в будь-який момент за її вибором. Тож ми маємо бути напоготові. У нас немає часу на підготовку, тому що це залежить від них, коли вони прийдуть, – сказав Бауер.

На запитання журналістки RTP, чи готове НАТО до прямо конфронтації з Росією Роб Бауер відповів “Ми готові”.

Адмірал додав, що цивільне виробництво країн військово-політичного блоку має бути переорієнтоване на військову сферу. Для того щоб провести переозброєння, на його думку, доцільно запровадити “військову економіку мирного часу”.

Крім іншого, журналістка запитала Бауера, чи готове НАТО до ядерної війни.

– Я думаю, Володимир Путін не божевільний, і це хороші новини. У нього є ідеї, які не відповідають нашим ідеям, але він не божевільний. А отже, все ще раціональна людина. Я думаю це важливо щодо застосування ядерної зброї, – сказав адмірал.

Адмірал НАТО підкреслив, що важливо розуміти, що не можна розв’язувати ядерну війну, оскільки її ніколи не виграти.