Январь, 28 в 1:11

27 января в Украине в десяти областях были применены аварийные отключения света из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме. Вообще из-за массированного ракетного обстрела сохраняется достаточно сложная ситуация с электроснабжением.

В то же время облэнерго Харьковской, Одесской, Львовской, Винницкой, Черкасской, Черниговской, Хмельницкой, Тернопольской, Сумской, Черновицкой, Николаевской и других областей предоставляют актуальные графики на официальных сайтах.

Где не будет света 28 января 2023 года — читайте далее в материале.

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Киев и Киевская область

В Киеве на субботу ограничения от Укрэнерго составляют 962 МВт днем на 661 МВт ночью. В Киевской области ограничения днем — 688 МВт, ночью — 608 МВт.

Узнать время плановых отключений света по адресу можно по этой ссылке.

Харьковская область

Плановые отключения света в Харьковской области предусматривают 12 очередей среди потребителей, а начало каждой из них меняется еженедельно.

Нужно открыть форму по этой ссылке, выбрать из списка ваш населенный пункт, улицу, номер дома и нажать Проверить.

Львовская область

В графиках Львовоблэнерго потребители электроэнергии распределены на три группы. Абонентам в разные дни недели выключают свет по четыре часа.

Электроэнергия стабильно будет дважды в сутки по четыре часа (всего — восемь часов). С графиком можно ознакомиться по этой ссылке.

Хмельницкая область

В субботу, 28 января, в Хмельницкой области отключения будут происходить по той же схеме, что и в пятницу.

Стоит ориентироваться на отключение по трем очередям. Между периодами максимальной нагрузки — по двум.

По этой ссылке можно посмотреть актуальные графики.

Для просмотра адресов, которые сейчас обесточены или будут вскоре обесточены, в разрезе районов электросетей, можно по этой ссылке.

Одесская область

Из-за вчерашнего обстрела в Одесской области все еще сложная ситуация со светом.

В результате последней ракетной атаки энергетическая инфраструктура Одесской области получила значительные повреждения, из-за чего в регионе применяются экстренные отключения света.

— К сожалению, разрушения очень значительные, поэтому работы по восстановлению продлятся как минимум до конца января. До их завершения Одесская область не сможет вернуться к стабилизационным графикам. Сейчас прилагаем максимум усилий, чтобы давать свет жителям Одессы и близлежащих населенных пунктов хотя бы по несколько часов в сутки, — сообщает ДТЭК.

Менее сложная ситуация с электроснабжением в Измаильском, Болградском, Белгород-Днестровском, Раздельнянском, Березовском и Подольском районах, благодаря чему там удается давать свет примерно 4 часа в сутки.

Днепропетровская область

Ограничения для Днепропетровской области составляют 1165 МВт в день и 1205 МВт — на ночь.

Проверить информацию о текущих отключениях или ознакомиться с графиком можно на сайте ДТЭК, указав точный адрес.

Винницкая область

В связи с доведенными лимитами на 28 января по Винницкой области будет задействовано равномерное ограничение электроснабжения в соответствии с графиком почасового отключения.

По данным облэнерго, свет будут давать по трем очередям:

1 очередь, часы обесточивания: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

2 очередь, часы обесточивания: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 очередь, часы обесточивания: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

Узнать свою очередь в рамках плановых обесточиваний в Винницкой области можно по ссылке.

Сравнить свою очередь с адресом, где будет выключаться свет, можно по этой ссылке.

В то же время посмотреть плановые и аварийные отключения можно в личном кабинете и на сайте.

Запорожская область

В Запорожье почасовые стабилизационные отключения начнутся в 00:00 со второй очереди, сообщили в облэнерго.

По графику почасовые отключения для каждой из очередей будут длиться по 4 часа, с возможной небольшой задержкой на доезд специалистов Запорожьеоблэнерго к оборудованию.

— Лимиты, доведенные НЭК Укрэнерго для Запорожской области на 28 января, аналогичные сегодняшним, поэтому завтра, к сожалению, не исключено введение дополнительно аварийных и/или экстренных стабилизационных отключений, — сообщили в Запорожьеоблэнерго.

Посмотреть подробную информацию об отключении света в области и адреса, включенные в 1, 2 и 3 очереди, можно по этой ссылке.

Черниговская область

В Черниговской области облэнерго придерживается плановых отключений света.

Регион разделен на три группы, которые имеют соответствующие цвета — желтый, синий и зеленый.

Узнать принадлежность своего адреса к той или иной группе можно по этой ссылке.

Посмотреть график отключений света для четного и нечетного дня месяца, распределенного между тремя группами, можно по этой ссылке.

Также по этой ссылке можно узнать информацию об отключении через ЭИС-код или лицевой счет потребителя.

Закарпатская область

На 28 января Закарпатье будет придерживаться графиков отключения электроэнергии.

График отключений от Закарпатьеоблэнерго на 28 января 2023 года можно посмотреть ниже или по ссылке.

Белый цвет — имеющееся электроснабжение;

Желтый, зеленый, оранжевый, синий цвета — отсутствует электроснабжение.

Полтавская область

На 28 января в области доказан ограниченный лимит по мощностям, поэтому свет будут подавать по часам.

Планируется применять график почасового отключения электроэнергии с одновременным отключением двух очередей — основной и дополнительной, обозначенной в скобках.

Ознакомиться с графиком отключений электроэнергии можно по ссылке.

Волынская область

Волыньоблэнерго 28 придерживается почасовых графиков отключения в соответствии с доведенным лимитом на область.

Ознакомиться с графиками отключений электроэнергии можно по этой ссылке.

В облэнерго отметили, что время начала отключения согласно графику может осуществляться на час раньше заявленного в связи с высокой вероятностью превышения доведенного лимита мощности.

Тернопольская область

В Тернопольоблэнерго 28 января тоже ожидаются графики отключений света, которые были установлены 23 числа.

Поставки энергии распределены между тремя группами потребителей. Каждая группа имеет свое время, когда адреса группы будут обесточены.

Посмотреть соответствие адреса к отключению света согласно графику можно по этой ссылке.

Кировоградская область

По состоянию на 28 января по всей Кировоградской области будет постепенно введен в действие график ограничения электропотребления в порядке два часа со светом, два часа — без.

Проверить наличие текущих отключений или ознакомиться с графиком почасовых отключений можно по этой ссылке.

Житомирская область

Житомироблэнерго обнародовал графики на 28 января.

Они предусматривают три сектора, в каждом из которых по две очереди отключения света.

Красный цвет в графике значит, что вероятность отключения 75-100% в указанный период времени;

Желтый цвет предполагает вероятность отключения 25-50%;

Зеленый цвет — вероятность отключения 0-25% в указанный период времени;

Белый цвет гарантирует подачу электроэнергии при условии отсутствия аварийных отключений или плановых работ.

Узнать свое место в очереди в соответствии с адресом можно по этой ссылке.

Сумская область

В Сумыоблэнерго предоставили данные по стабилизационным отключениям света в городе Сумы и области на 28 января.

Плановые отключения электроэнергии предусматривают три очереди.

Для того, чтобы ознакомиться с графиками на 28 января, можно перейти по этой ссылке и нажать на Графики почасовых отключений (ГПВ). Абонентам будет предложено узнать время отключений света для различных очередей в разные дни месяца.

Николаевская область

Николаев и область продолжают пользоваться графиками отключения света.

Стабилизационные отключения электроэнергии предусматривают три очереди. Каждая из очередей имеет закрепленный промежуток времени, когда по адресу потребителей не будет света.

Очереди обесточиваются четыре раза в сутки. Продолжительность отключения — около двух часов. Следовательно, каждый раз после запитки, каждая из очередей будет иметь электроснабжение в течение 4 часов.

Найти свой адрес в графике можно по этой ссылке.

Черновицкая область

Буковина также придерживается стабилизационных отключений, введенных Черновцыоблэнерго.

Узнать, в какую группу потребителей попал ваш адрес, можно по этой ссылке для города Черновцы, и по этой ссылке — для районов области.

Общий график отключений можно посмотреть по этой ссылке.

Черкасская область

В Черкасской области продолжаются стабилизационные отключения света.

Поставка электроэнергии распределена между тремя очередями.

Посмотреть время отключения света для каждой из очередей можно по этой ссылке.

Ивано-Франковская область

Прикарпатьеоблэнерго обнародовало графики отключения света на 28 января.

Посмотреть расписание отключений электроэнергии для каждой очереди можно по этой ссылке.

Узнать свою очередь можно по лицевому счету или в чатботе Viber.

Другие регионы

В Ровенской области тоже действуют стабилизационные графики отключений света.

В то же время регулятор электросети пока не публиковал графики на 28 января. Как правило, графики публикуются день в день, поэтому ознакомиться с графиками можно на сайте Ровнооблэнерго.