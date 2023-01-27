По состоянию на утро пятницы, 27 января, в десяти областях Украины применены аварийные отключения света из-за значительного дефицита мощности в энергосистеме.

Об этом сообщили в национальной энергетической компании Укрэнерго.

– Потребление электроэнергии остается на том же уровне, что и после массированной атаки 26 января. Соответственно, в энергосистеме сохраняется значительный дефицит мощности, — отмечается в сообщении.

К облэнерго по всей стране доведены лимиты потребления электричества на текущие сутки. В каждой области действует график плановых почасовых отключений света.

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Однако уже сейчас наблюдается превышение лимитов в десяти областях Украины, в результате чего там применяются аварийные отключения света. Речь идет о: Харьковской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черкасской, Житомирской, Волынской, Львовской, Ровенской области.

В Укрэнерго не исключают аварийных отключений и в других областях в течение суток.

В компании напомнили, что в результате массированных обстрелов РФ были повреждены электростанции и высоковольтная сеть. В частности, во время последней ракетной атаки российских оккупантов 26 января существенные повреждения получили несколько объектов высоковольтной сети.

– Впрочем, энергосистема все еще восстанавливается после предыдущих серий вражеских ракетных обстрелов, повлекших повреждения энергоблоков электростанций. В результате производство электроэнергии на работающих электростанциях не может полностью покрыть потребление, — подчеркивается в сообщении.

Сейчас происходит ремонт и восстановление энергетических объектов, поврежденных накануне. Сетевые ограничения действуют в Одессе и других регионах, где во время ракетной атаки РФ 26 января была повреждена высоковольтная инфраструктура. Потребители заживлены по резервным схемам.

В Укрэнерго уточнили, что после каждой новой атаки по энергетической инфраструктуре восстановление все больше усложняется.

С осени энергосистема Украины пережила уже 13 ракетных атак РФ, а также 15 ударов беспилотников.

Кроме того, энергосистеме пока недоступны более 10 ГВт мощностей, поскольку под контролем оккупантов находятся Запорожская АЭС, Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС.

Источник: Укрэнерго