27 січня в Україні в десяти областях були застосовані аварійні відключення світла через значний дефіцит потужності в енергосистемі. Взагалі через масований ракетний обстріл зберігається досить складна ситуація з електропостачанням.

Водночас обленерго Харківської, Одеської, Львівської, Вінницької, Черкаської, Чернігівської, Хмельницької, Тернопільської, Сумської, Чернівецької, Миколаївської та інших областей надають актуальні графіки на офіційних сайтах.

Де не буде світла 28 січня 2023 року – читайте далі у матеріалі.

Зараз дивляться

Київ та Київська область

У Києві на суботу обмеження від Укренерго становлять 962 МВт вдень на 661 МВт вночі. У Київській області обмеження вдень – 688 МВт, вночі – 608 МВт.



Дізнатись час планових вимкнень світла за адресою можна за цим посиланням.

Харківська область

Планові відключення світла у Харківській області передбачають 12 черг серед споживачів, а початок кожної з них змінюється щотижня.

Потрібно відкрити форму за цим посиланням, обрати зі списку ваш населений пункт, вулицю, номер будинку та натиснути Перевірити.

Львівська область

У графіках Львівобленерго споживачі електроенергії розподілені на три групи. Абонентам у різні дні тижня вимикають світло по чотири години.

Електроенергія стабільно буде двічі на добу по чотири години (загалом — вісім год). З графіком можна ознайомитися за цим посиланням.

Хмельницька область

У суботу, 28 січня, на Хмельниччині відключення відбуватимуться за тією ж схемою, що і у п’ятницю.

Варто орієнтуватися на відключення за трьома чергами. Поміж періодів максимального навантаження – за двома.

За цим посиланням можна подивитися актуальні графіки.

Для перегляду адрес, які наразі знеструмлені або будуть невдовзі знеструмлені, у розрізі районів електромереж, можна за цим посиланням.

Одеська область

Через вчорашній обстріл на Одещині все ще складна ситуація зі світлом.

Внаслідок останньої ракетної атаки енергетична інфраструктура Одеської області зазнала значних пошкоджень, через що в регіоні застосовуються екстрені відключення світла.

– На жаль, руйнування дуже значні, тому роботи з відновлення триватимуть щонайменше до кінця січня. До їх завершення Одещина не зможе повернутись до стабілізаційних графіків. Зараз докладаємо максимум зусиль, щоб давати світло жителям Одеси та прилеглих населених пунктів хоча б по декілька годин на добу, -повідомляє ДТЕК.

Менш складна ситуація з електропостачанням в Ізмаїльському, Болградському, Білгород-Дністровському, Роздільнянському, Березівському та Подільському районах, завдяки чому там вдається давати світло приблизно 4 години на добу.

Дніпропетровська область

Обмеження для Дніпропетровської області становлять 1165 МВт на день та 1205 МВТ – на ніч.

Перевірити інформацію про поточні відключення або ознайомитися з графіком можна на сайті ДТЕК, вказавши точну адресу.

Вінницька область

У зв’язку з доведеними лімітами на 28 січня по Вінницькій області буде задіяно рівномірне обмеження електропостачання відповідно до графіка погодинного відключення.

За даними обленерго, світло даватимуть за трьома чергами:

1 черга, години знеструмлення: 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

2 черга, години знеструмлення: 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

3 черга, години знеструмлення: 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00.

Дізнатись свою чергу в рамках планових знеструмлень у Вінницькій області можна за посиланням.

Порівняти свою чергу з адресою, де буде вимикатись світло, можна за цим посиланням.

Водночас переглянути планові та аварійні відключення можна в особистому кабінеті та на сайті.

Запорізька область

На Запоріжжі погодинні стабілізаційні відключення розпочнуться о 00:00 із другої черги, повідомили в обленерго.

За графіком погодинні відключення для кожної з черг триватимуть по 4 години, із можливою невеличкою затримкою на доїзд фахівців Запоріжжяобленерго до обладнання.

– Ліміти, доведені НЕК Укренерго для Запорізької області на 28 січня, аналогічні сьогоднішнім, тож завтра, на жаль, не виключено введення додатково аварійних та/або екстрених стабілізаційних відключень, – повідомили в Запоріжжяобленерго.

Переглянути детальну інформацію про вимкнення світла в області та адреси, що включені в 1, 2 та 3 черги, можна за цим посиланням.

Чернігівська область

У Чернігівській області обленерго дотримується планових вимкнень світла.

Регіон поділений на три групи, які мають відповідні кольори – жовтий, синій та зелений.

Дізнатись приналежність своєї адреси до тієї чи іншої групи можна за цим посиланням.

Подивитись графік вимкнень світла для парного і непарного дня місяця, розподіленого між трьома групами, можна за цим посиланням.

Також за цим посиланням можна дізнатись інформацію про відключення через ЕІС-код або особовий рахунок споживача.

Закарпатська область

На 28 січня Закарпаття дотримуватиметься графіків відключення електроенергії.

Графік відключень від Закарпаттяобленерго на 28 січня 2023 року можна переглянути нижче або за посиланням.

Білий колір – наявне електропостачання;

Жовтий, зелений, помаранчевий, синій кольори – відсутнє електропостачання.

Полтавська область

На 28 січня в області доведено обмежений ліміт по потужностях, тому світло подаватимуть по годинах.

Планується застосовувати графік погодинного відключення електроенергії з одночасним вимкненням двох черг – основної та додаткової, що позначена у дужках.

Ознайомитися з графіком вимкнень електроенергії можна за посиланням.

Волинська область

Волиньобленерго 28 дотримується погодинних графіків відключення відповідно до доведеного ліміту на область.

Ознайомитись з графіками вимкнень електроенергії можна за цим посиланням.

В обленерго зазначили, що час початку відключення згідно графіку може здійснюватись на годину раніше від заявленого у зв’язку із високою імовірністю перевищення доведеного ліміту потужності.

Тернопільська область

У Тернопільобленерго 28 січня теж очікуються графіки вимкнень світла, що були встановлені 23 числа.

Постачання енергії розподілено між трьома групами споживачів. Кожна група має свій час, коли адреси групи будуть знеструмлені.

Переглянути відповідність адреси до відключення світла згідно з графіком можна за цим посиланням.

Кіровоградська область

Станом на 28 січня по всій Кіровоградській області буде поступово запроваджений в дію графік обмеження електроспоживання в порядку дві години зі світлом, дві години – без.

Перевірити наявність поточних відключень або ознайомитись із графіком погодинних відключень можна за цим посиланням.

Житомирська область

Житомиробленерго оприлюднив графіки на 28 січня.

Вони передбачають три сектори, в кожному з яких по дві черги вимкнення світла.

Червоний колір у графіку значить, що ймовірність відключення 75-100% у вказаний період часу;

Жовтий колір передбачає ймовірність відключення 25-50%;

Зелений колір – вірогідність відключення 0-25% у вказаний період часу;

Білий колір гарантує подачу електроенергії при умові відсутності аварійних відключень або планових робіт.

Дізнатись своє місце в черзі відповідно до адреси можна за цим посиланням.

Сумська область

В Сумиобленерго надали дані щодо стабілізаційних вимкнень світла у місті Суми та області на 28 січня.

Планові відключення електроенергії передбачають три черги.

Для того, щоб ознайомитись з графіками на 28 січня, можна перейти за цим посиланням та натиснути на Графіки погодинних відключень (ГПВ). Абонентам буде запропоновано дізнатись час вимкнень світла для різних черг у різні дні місяця.

Миколаївська область

Миколаїв та область продовжують користуватись графіками вимкнення світла.

Стабілізаційні відключення електроенергії передбачають три черги. Кожна з черг має закріплений проміжок часу, коли за адресою споживачів не буде світла.

Черги знеструмлюються чотири рази на добу. Тривалість відключення – близько двох годин. Відтак, кожного разу після заживлення, кожна з черг матиме електропостачання протягом 4 год.

Знайти свою адресу в графіку можна за цим посиланням.

Чернівецька область

Буковина також дотримується стабілізаційних відключень, запроваджених Чернівціобленерго.

Дізнатися, до якої групи споживачів потрапила ваша адреса, можна за цим посиланням для міста Чернівці, та за цим посиланням – для районів області.

Загальний графік відключень можна переглянути за цим посиланням.

Черкаська область

У Черкаській області тривають стабілізаційні вимкнення світла.

Постачання електроенергії розподілено між трьома чергами.

Переглянути час вимкнення світлу для кожної з черг можна за цим посиланням.

Івано-Франківська область

Прикарпаттяобленерго оприлюднило графіки вимкнення світла на 28 січня.

Переглянути розклад вимкнень електроенергії для кожної черги можна за цим посиланням.

Дізнатись свою чергу можна за особовим рахунком або у чатботі Viber.

Інші регіони

У Рівненській області теж діють стабілізаційні графіки вимкнень світла.

Водночас регулятор електромережі наразі не публікував графіки на 28 січня. Як правило, графіки публікуються день у день, тому ознайомитися з графіками можна на сайті Рівнеобленерго.