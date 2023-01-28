Январь, 28 в 19:29

Российские оккупанты жалуются на огромные потери на фронте в Украине, постоянные обстрелы украинских военных и нехватку денег.

Об этом свидетельствует очередной перехват телефонных разговоров рашистов, который обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины.

В ходе этого разговора военнослужащий 27-й мотострелковой бригады РФ сообщил знакомому о потерях в рядах его подразделения, которое находится на административной границе Харьковской и Луганской областей.

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– Нас сюда привезли 30 человек, из них осталось 10… Наш лагерь расп**арасили вообще весь. Мозги прям на деревьях висели, — поделился оккупант.

Он также рассказал, что его подразделение никуда не движется, а пытается удержать позицию, чтобы их оборону не прорвали Вооруженные силы Украины. Путинский солдат добавил, что их позиции – под ежедневными обстрелами украинских воинов.

– Вот сколько мы здесь есть месяцев, каждый день обстрелы. Ни туда, ни сюда не движемся… Такого я насмотрелся… Я вообще проклял, что я сюда поехал… Когда наш лагерь расп**арасили, я за день, за один раз мог трижды умереть. Просто чудом я выжил, – заявил оккупант.

Он пожаловался и на условия пребывания на фронте: рашисты живут в лесу в землянках и под натянутыми тентами. А обещанных денег они не видят “ни копейки”.

Во время разговора оккупант сообщил, что ему пообещали отменить судимости после возвращения с войны.

– Сказали, что приеду, у меня уже будет звание, и две судимости снимут, – заявил он.

Собеседник рашиста, в свою очередь, рассказал, что недавно мобилизованные, пока находились на учениях в РФ, за два месяца спились. Мобилизованных сначала отправят в Белгород, а затем на позиции.

В ответ на это путинский солдат вспомнил о панических настроениях новоприбывших россиян.

– Они первый прилет слышат – мина там вообще неизвестно где летит, они уже все, у них паника, — заявил он.

В недавнем перехвате ГУР российский военный рассказывал о начале “сотрудничества” армии РФ с тюрьмами для восполнения потерь на фронте в Украине.

По данным разведки, мобилизованные россияне, прибыв на позиции, отказываются выполнять приказ и убегают.

Источник: ГУР Минобороны Украины