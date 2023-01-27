Январь, 27 в 18:37

Российский военный в перехваченном украинской разведкой разговоре докладывает о начале “сотрудничества” армии РФ с тюрьмами для восстановления собственной боеспособности и достижения целей в войне. Он утверждает, что отобрали 16 человек из 50.

— С людьми плоховато, но мы сейчас с зонами начинаем работать. Оттуда будем брать друзей. Дали зеленый, уже 16 человек есть, получается, уже пообщались, которых заберем. Там человек 50, наверное, — рассказывает оккупант.

К слову, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что в бою за Соледар и Бахмут погибло столько же оккупантов, сколько в двух чеченских войнах.

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