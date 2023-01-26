Мобилизованные из РФ отказываются выполнять приказы и убегают с позиций — перехват ГУР
Мобилизованные россияне, прибыв на позиции, отказались выполнять приказ и сбежали. Главное управление разведки МО Украины обнародовало перехват разговора двух оккупантов.
В разговоре российский военный жалуется на то, что новоприбывшие оставили позиции возле посадки под Белгородом и не хотят выполнять боевую задачу.
Он также озвучивает свое видение их наказания:
— Я как думаю? Составить им боевой приказ завтра на утро, и записать на видео…они отказываются выполнять — забрать оружие и отправить к вам…и под трибунал.
В ответ коллега обещает ему новое подкрепление:
— Люди еще будут…а этих шефу куда-то отгружай, их по всей строгости тут оформим.
Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что командование российских оккупационных войск направляет мобилизованных на передовую практически без надлежащего обеспечения и подготовки, что приводит к массовым потерям среди них.
По ее словам, принудительно мобилизованные наиболее страдают от насилия и пренебрежительного отношения со стороны военнослужащих-россиян. Распространенные явления — издевательства и нанесение травм.
Фото: ГУР