Январь, 26 в 19:37

Мобилизованные россияне, прибыв на позиции, отказались выполнять приказ и сбежали. Главное управление разведки МО Украины обнародовало перехват разговора двух оккупантов.

В разговоре российский военный жалуется на то, что новоприбывшие оставили позиции возле посадки под Белгородом и не хотят выполнять боевую задачу.

Он также озвучивает свое видение их наказания:

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— Я как думаю? Составить им боевой приказ завтра на утро, и записать на видео…они отказываются выполнять — забрать оружие и отправить к вам…и под трибунал.

В ответ коллега обещает ему новое подкрепление:

— Люди еще будут…а этих шефу куда-то отгружай, их по всей строгости тут оформим.

Ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что командование российских оккупационных войск направляет мобилизованных на передовую практически без надлежащего обеспечения и подготовки, что приводит к массовым потерям среди них.

По ее словам, принудительно мобилизованные наиболее страдают от насилия и пренебрежительного отношения со стороны военнослужащих-россиян. Распространенные явления — издевательства и нанесение травм.

Фото: ГУР