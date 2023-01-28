Російські окупанти скаржаться на величезні втрати на фронті в Україні, постійні обстріли українських військових та нестачу грошей.

Про це свідчить чергове перехоплення телефонних розмов рашистів, яке оприлюднило Головне управління розвідки Міноборони України.

Під час цієї розмови військовослужбовець 27-ї мотострілецької бригади РФ повідомив знайомому про втрати в лавах його підрозділу, який перебуває на адміністративному кордоні Харківської та Луганської областей.

Зараз дивляться

– Нас сюди привезли 30 осіб, із них залишилося 10… Наш табір розп**арасили загалом весь. Мізки просто на деревах висіли, – поділився окупант.

Він також розповів, що його підрозділ нікуди не рухається, а намагається втримати позицію, щоб їхню оборону не прорвали Збройні сили України. Путінський солдат додав, що їхні позиції – під щоденними обстрілами українських воїнів.

– Ось скільки ми тут є місяців, щодня обстріли. Ні туди, ні сюди не рухаємося… Такого я надивився… Я взагалі прокляв, що я сюди поїхав… Коли наш табір розп**арасили, я за день, за один раз міг тричі померти. Просто дивом я вижив, – заявив окупант.

Він поскаржився й на умови перебування на фронті: рашисти живуть у лісі в землянках та під натягнутими тентами. А обіцяних грошей вони не бачать “ні копійки”.

Під час розмови окупант повідомив, що йому пообіцяли скасувати судимості після повернення з війни.

– Сказали, що приїду, в мене вже буде звання, і дві судимості знімуть, – заявив він.

Співрозмовник рашиста, своєю чергою, розповів, що нещодавно мобілізовані, поки перебували на навчаннях в РФ, за два місяці поспивалися. Мобілізованих спершу відправлять до Бєлгорода, а потім на позиції.

У відповідь на це путінський солдат згадав про панічні настрої новоприбулих росіян.

– Вони перший приліт чують – міна там взагалі хтозна де летить, вони вже все, в них паніка, – заявив він.

У нещодавньому перехопленні ГУР російський військовий розповідав про початок “співробітництва” армії РФ із в’язницями для поповнення втрат на фронті в Україні.

За даними розвідки, мобілізовані росіяни, прибувши на позиції, відмовляються виконувати наказ та тікають.

Джерело: ГУР Міноборони України