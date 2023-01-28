Январь, 28 в 19:32

Российские оккупационные силы оказывают морально-психологическое давление на сотрудников Запорожской атомной электростанции, заставляя подписать договор с Россией, чтобы попасть на станцию.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 28 января.

— Оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое и физическое давление на местное население. Так, работникам Запорожской АЭС, которые не подписали трудовой договор с оккупантами заблокировали пропуска для прохода на станцию, а рабочим, которых заставили подписать контракт, объявили о снижении заработной платы, мотивируя это тем, что станция не работает, — сообщили военные.

Кроме того, в Генштабе ВСУ заявили, что противник продолжает нести потери.

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Так, в частности, только в городскую больницу населенного пункта Токмак Запорожской области за последние дни привезли до 50 раненых оккупантов.

— Большинство из них, после получения формальной помощи, отправляют обратно на передовую, — говорится в сообщении.

Украинские военные добавили, что Российская Федерация нанесла ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области и в целом осуществила более 15 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Есть жертвы среди мирного населения.

Теряя большое количество живой силы, противник пока продолжает наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском — ведет оборону, сообщили в Генштабе.

Обстановка по направлениям:

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок врага не обнаружено. На полигонах республики Беларусь продолжается подготовка подразделений 6 мотострелковой дивизии 3 армейского корпуса Российской Федерации.

На Северском направлении противник обстрелял из минометов районы населенных пунктов Гай, Хреновка и Николаевка Черниговской области и Волфино, Муравейня, Середина Буда, Старая Гута, Рожковичи и Бачевск на Сумщине.

На Слобожанском направлении, в результате минометных и артиллерийских обстрелов, ущерб понесли районы населенных пунктов Гурьев Казачок, Красное, Старица, Охримовка, Варваровка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Нескучное, Терновая и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении враг обстрелял позиции наших войск в районах населенных пунктов Ивановка, Кисловка и Крохмальное на Харьковщине; Новоселовское Луганской области и Берестовое в Донецкой области.

На Лиманском направлении из минометов и ствольной артиллерии враг обстрелял Макеевку, Червонопоповку и Диброву Луганской области.

На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись районы 18 населенных пунктов. Среди них — Спирное, Верхнекаменское, Раздоловка, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмовка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Бердичи, Авдеевка, Водяное, Невельское, Веселое, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Богоявленка, Угледар и Золотая Нива в Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляны 15 населенных пунктов, в частности, Временка и Новополь Донецкой области и Малиновка, Красное, Гуляйполе, Чаривне, Орехов и Новоданиловка на Запорожье.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Михайловка, Гавриловка, Дудчаны, Качкаровка, Красный Маяк, Казацкое, Тягинка, Камышаны и Херсон.

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла четыре удара по районам сосредоточения оккупантов, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили два пункта управления, две позиции ПВО и три района сосредоточения живой силы противника.