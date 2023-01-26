В Запорожской области заметили белорусских военных: ВСУ проверяют информацию

Январь, 26 в 19:18

Во временно оккупированной Кирилловке Запорожской области заметили военных из Беларуси. Вероятно, они могут быть работниками частной военной компании.

Об этом заявил городской глава Мелитополя Иван Федоров. По его словам, непонятно, как власти Беларуси намерены прикрывать свое участие в полномасштабной войне против Украины.

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— Они могут быть сотрудниками частной военной компании. Мы же не знаем, как они будут прикрывать участие в войне против Украины. Может, они будут говорить, что это точно не регулярные войска, но по факту — это белорусы. У них есть шевроны Витебской части или бригады, — отмечает Федоров.

Начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин сообщил, что сейчас эту информацию проверяют воины Вооруженных сил Украины.

Ерин предполагает, что это могут быть бывшие белорусские военные или граждане РБ, которые получили паспорта РФ и были призваны в российскую армию.