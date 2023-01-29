Чиновникам, непригодным к военной службе, тоже запрещено выезжать за границу — ГПСУ

Январь, 29 в 13:13

Запрет на выезд должностных лиц за границу в личных целях уже действует, он касается и непригодных к военной службе.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

— Постановление № 69 о внесении изменений в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины вступило в силу и действует. Чиновники, народные депутаты, ряд других должностных лиц, прокуроры, судьи, представители местного самоуправления могут пересекать границу исключительно с целью служебной командировки, — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство определило, что министерства, центральные и местные органы исполнительной власти, другие государственные органы, кого это касается, должны в трехдневный срок предоставить список указанных в постановлении лиц. В дальнейшем они обязаны направлять изменения в него.

Сейчас смотрят Администрация ГПСУ обеспечит наличие этих списков у своих инспекторов на границе. В то же время пересекать границу можно: родителям-одиночкам для посещения детей за границей;

для лечения за границей;

на основании отдельного решения главы ГПСУ в случае смерти членов семьи за границей. Отмечено, что запрет на выезд чиновников не имеет гендерной окраски и касается как мужчин, так и женщин. — Контроль возлагается не только на ГПСУ и его инспекторов непосредственно на границе, это и ответственность тех должностных лиц, которые подпадают под нормы постановления правительства и их руководителей, которые выдают своим подчиненным отпуск или посылают в служебную командировку, — добавил спикер Госпогранслужбы. 24 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о запрете должностным лицам выезжать за границу в личных целях, введя в действие решение СНБО. Теперь выезжать из страны запрещено и определенным категориям гражданских женщин. Читайте Выезд за границу 2023: могут ли мужчины с инвалидностью покидать территорию Украины Источник: телемарафон

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