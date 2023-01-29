Чиновникам, які непридатні до військової служби, теж заборонено виїжджати за кордон – ДПСУ
Заборона на виїзд посадовців за кордон в особистих цілях вже діє, вона стосується і непридатних до військової служби.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в етері телемарафону.
– Постанова № 69 про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України набула чинності і діє. Урядовці, народні депутати, низка інших посадовців, прокурори, судді, представники місцевого самоврядування можуть перетинати кордон виключно з метою службового відрядження, – йдеться в повідомленні.
Крім того, уряд визначив, що міністерства, центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, кого це стосується, повинні в триденний термін надати до список зазначених у постанові осіб. В подальшому вони зобов’язані направляти зміни до нього.
Адміністрація ДПСУ забезпечить наявність цих списків у своїх інспекторів на кордоні.
Водночас перетинати кордон можна:
- батькам-одинакам для відвідування дітей за кордоном;
- для лікування за кордоном;
- на підставі окремого рішення голови ДПСУ, у разі смерті членів сімей за кордоном.
Зазначено, що заборона виїзду чиновників не має гендерного забарвлення і стосується як чоловіків, так і жінок.
– Питання контролю покладається не лише на ДПСУ та її інспекторів безпосередньо на кордоні, це і відповідальність тих посадових осіб, які підпадають під норми постанови уряду та їхніх керівників, які видають своїм підлеглим відпустку, чи посилають у службове відрядження, додав речник Держприкордон служби.
24 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про заборону посадовцям виїжджати за кордон в особистих цілях, ввівши в дію рішення РНБО.
Відтепер виїжджати з країни заборонено й певним категоріям цивільних жінок.
Джерело: телемарафон