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Факты / Україна / Общество

В Украине запретили выезд за границу тысячам женщин: кого это касается

Валентина Чорна, редактор ленты
Виїзд чоловіків за кордон
Фото: Depositphotos

Правительство внесло изменения в правила пересечения границы во время действия военного положения. Теперь выезжать из страны запрещено и определенным категориям гражданских женщин.

Речь идет о женщинах госслужащих и депутатах советов всех уровней. Это указано в постановлении Кабмина от 27 января.

Полный перечень должностей, на которых мужчины и женщины должны получить разрешение при пересечении границы:

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  • члены Кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь Кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств,
  • руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители,
  • руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты,
  • уполномоченный Верховной Рады по правам человека и его представители,
  • руководитель Офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместители,
  • глава СБУ, его первый заместитель и заместители,
  • председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов,
  • секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители,
  • глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители,
  • постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители,
  • судьи Конституционного Суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители,
  • депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.

Люди, занимающие вышеупомянутые должности, имеют право пересекать государственную границу только на основании документов о командировках.

Депутатами местных советов являются 15 тыс. женщин, из которых более 9 тыс. – депутаты сельских советов. Им тоже запрещен выезд за границу, если речь не идет о служебной командировке.

Исключения, при которых выезд за пределы страны разрешен:

  • родителям-одиночкам для посещения детей за границей;
  • для лечения за границей;
  • на основании отдельного решения главы ГНСУ, в случае смерти членов семей за границей.

Напомним, что 24 января президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете должностным лицам выезжать за границу в личных целях, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.

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