В Украине запретили выезд за границу тысячам женщин: кого это касается
Правительство внесло изменения в правила пересечения границы во время действия военного положения. Теперь выезжать из страны запрещено и определенным категориям гражданских женщин.
Речь идет о женщинах госслужащих и депутатах советов всех уровней. Это указано в постановлении Кабмина от 27 января.
Полный перечень должностей, на которых мужчины и женщины должны получить разрешение при пересечении границы:
- члены Кабмина, первые заместители и заместители министров, госсекретарь Кабмина, его первый заместитель и заместители, государственные секретари министерств,
- руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители,
- руководитель аппарата Верховной Рады, его первый заместитель и заместители, народные депутаты,
- уполномоченный Верховной Рады по правам человека и его представители,
- руководитель Офиса президента и его заместители, руководители других вспомогательных органов и служб, образованных президентом, и их заместители,
- глава СБУ, его первый заместитель и заместители,
- председатель и члены Нацсовета по телевидению и радиовещанию, председатель и члены счетной палаты, председатель и члены ЦИК, председатели и члены других государственных коллегиальных органов,
- секретарь СНБО, его первый заместитель и заместители,
- глава Нацбанка, его первый заместитель и заместители,
- постоянный представитель президента в Крыму и его заместители, главы местных госадминистраций, их первые заместители и заместители,
- судьи Конституционного Суда, судьи, прокуроры, руководители других государственных органов и их заместители,
- депутаты местных советов, а также руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, руководители государственных предприятий и их заместители.
Люди, занимающие вышеупомянутые должности, имеют право пересекать государственную границу только на основании документов о командировках.
Депутатами местных советов являются 15 тыс. женщин, из которых более 9 тыс. – депутаты сельских советов. Им тоже запрещен выезд за границу, если речь не идет о служебной командировке.
Исключения, при которых выезд за пределы страны разрешен:
- родителям-одиночкам для посещения детей за границей;
- для лечения за границей;
- на основании отдельного решения главы ГНСУ, в случае смерти членов семей за границей.
Напомним, что 24 января президент Владимир Зеленский подписал указ о запрете должностным лицам выезжать за границу в личных целях, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны.