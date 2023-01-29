Карта боевых действий на 29.01.2023 – ситуация на фронте
Фото: Генштаб ВСУ
На 340-е сутки полномасштабной войны украинские защитники сдерживают российских оккупантов, которые, несмотря на значительные потери, наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях захватчики прибегают к обороне.
Карта боевых действий в Украине на 29.01.2023
Сейчас смотрят
Полномасштабная война в Украине длится уже 340-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.