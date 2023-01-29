Январь, 29 в 6:14

На 340-е сутки полномасштабной войны украинские защитники сдерживают российских оккупантов, которые, несмотря на значительные потери, наступают на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Купянском, Лиманском, Запорожском и Херсонском направлениях захватчики прибегают к обороне.

Карта боевых действий в Украине на 29.01.2023

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Полномасштабная война в Украине длится уже 340-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.