Карта бойових дій на 29.01.2023 – ситуація на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ
На 340-ву добу повномасштабної війни українські захисники стримують російських окупантів, які, попри значні втрати, наступають на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.
На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському напрямках загарбники вдаються до оборони.
Карта бойових дій в Україні на 29.01.2023
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Повномасштабна війна в Україні триває вже 340-ву добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.