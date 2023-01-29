Руководитель одного из крупнейших производителей оружия в Германии заявил, что увеличенный военный бюджет страны в размере $108 млрд “слишком мал” для достижения целей немецкого правительства по модернизации военного потенциала ФРГ.

Об этом глава гендиректор оружейной компании Rheinmetall Армин Паппергер заявил в интервью Reuters.

После полномасштабного вторжения России в Украину канцлер Германии Олаф Шольц объявил об увеличении бюджета страны.

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— Многие говорят о том, что оборонный бюджет слишком мал, и я могу это подтвердить, — заявил Армин Паппергер.

По его словам, в прошлом году Rheinmetall не смогла поставить грузовики или боеприпасы, потому что не было бюджета и, соответственно, денег.

При этом Паппергер похвалил недавно назначенного министра обороны Германии Бориса Писториуса за “абсолютный рекорд” времени, которое потребовалось ему для того, чтобы между главой крупнейшей компании по производству оружия и главе оборонного ведомства удалось встретиться.

— Господин Писториус — 11-й министр обороны, которого я видел за время работы в Rheinmetall. И никогда еще никто не хотел встретиться с нами так быстро. Я думаю, это важно, мы живем в особое время, у нас война в Европе, — сказал он.

Паппергер считает, что €100 млрд евро оборонного бюджета Германии не хватит, чтобы закупить все необходимое, поскольку на самом деле есть потребность в €300 млрд для этих целей. Он отметил, что в спецфонд в €100 млрд не входят закупки боеприпасов.

Генеральный директор Rheinmetall также сказал, что его компания могла бы увеличить производство танковых снарядов до более чем 100 тыс. “уже сегодня”, и что производитель оружия имеет общую мощность более 240 тыс. снарядов, если бы не нехватка пороха.

— Мы можем производить 240 тыс. танковых боеприпасов (120 мм) в год, что больше, чем нужно всему миру, — сказал Паппергер.

По его словам, нехватка пороха усугубляется потребностью в производстве танковых и артиллерийских снарядов.

— Это означает, что нам действительно нужны дополнительные пороховые мощности в Европе, и в идеале — в Германии, — сказал Паппергер.

Гендиректор добавил, что компании потребуется финансовая помощь правительства Германии, если Берлин захочет построить еще один завод по производству боеприпасов для удовлетворения потенциального спроса.

— Это будет относительно крупный завод, поскольку нам потребуется построить специализированный химический завод, стоимость которого оценивается в €700-800 млн, — сказал Паппергер.

По его словам, это инвестиции в национальную безопасность, что является необходимым.

Читайте Rheinmetall готов отправить Украине снаряды к боевым танкам Leopard 2

Представитель компании Rheinmetall сообщил CNN во вторник, что, несмотря на наличие 139 танков Leopard на складе, только 29 современных боевых танков Leopard 2 могут быть готовы к поставке уже в апреле или мае, поскольку они готовятся к кольцевому обмену оружием. Rheinmetall потребуется около года, чтобы подготовить еще 22 машины Leopard 2, имеющиеся на складе, добавил он.

Rheinmetall производит целый ряд оборонной продукции, но, вероятно, наиболее известен производством 120-мм пушки танка Leopard 2.

В то же время Rheinmetall ведет переговоры с американской компанией Lockheed Martin, производящей реактивные системы залпового огня HIMARS, которые активно используются украинскими войсками, сказал Паппергер.

— На Мюнхенской конференции по безопасности мы намерены заключить соглашение с Lockheed Martin о начале производства HIMARS (в Германии), — сказал он, имея в виду ежегодную встречу политических и оборонных лидеров в середине февраля.

По его словам, у Rheinmetall есть технология для производства боеголовок, а также ракетных двигателей, и компания также имеет грузовики для установки пусковых установок для HIMARS.

При этом Паппергер добавил, что сделка может потребовать инвестиций в размере нескольких сотен млн евро, из которых Rheinmetall будет финансировать большую часть.

Reuters со ссылкой источник в оборонном ведомстве ФРГ отмечает, что даже до вторжения России в Украину Германии не хватало €20 млрд, чтобы достичь целевого показателя НАТО по запасам боеприпасов.

По оценке Паппергера, чтобы восполнить дефицит боеприпасов, Бундесверу (вооруженным силам Германии) потребуется инвестировать от трех до четырех млрд евро в год.