Заминировано более 40% территории Украины: как растяжки и мины создают смертельную опасность на годы

Январь, 29 в 15:08

По одной из оценок, более 40% территории Украины усеяны минами. На данный момент Украина считается самой заминированной страной в мире, пишет Sky News.

Освобожденные украинские города и села после временной оккупации могут оставаться опасными еще долго. После того, как украинские защитники выбили оттуда российских захватчиков, обнаружили растяжки и мины-ловушки, а также противотанковую взрывчатку.

— Заполнение (территории минами, – Ред.) огромное. Это даже не сравнимо с Сирией или Афганистаном. Это действительно масштабно, — сказала Катерина Темплтон из Mines Advisory Group.

Международное право запрещает и ограничивает использование различных мин, особенно тех, которые предназначены для поражения людей. Россияне в Украине применяют широкий спектр мин, в том числе никогда ранее не встречавшихся в боях.

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— Вы увидите противотанковые мины, противопехотные мины, мины-ловушки, вы увидите много неразорвавшихся боеприпасов, вы увидите кассетные боеприпасы. Все, что вы можете придумать, вы увидите в Украине, – говорит Темплтон.

По данным Human Rights Watch, некоторые мины в Украине были установлены еще до февраля 2022 года, а поддерживаемые Россией квазиформирования в Донецке и Луганске использовали различные взрывные устройства в 2014-2015 годах и в последующие годы.

Сообщается, что за шесть лет с 2014 по 2020 год в Украине было 1 190 пострадавших от мин. А менее чем за год – в период с 24 февраля 2022 года по 10 января 2023 года стало известно о 611 пострадавших от мин.

Помимо того, что мины непосредственно приводят к травмам и смертям, они могут сделать участки земли недоступными или более опасными. От наземных мин на полях и сельских тропах страдает и сельское хозяйство.

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Темплтон говорит, что MAG не сосредотачивается на расследовании того, какая сторона размещает мины, они пытаются убедиться, что стороны не используют запрещенные противопехотные мины, и ищут возможности расчистить загрязненную землю, чтобы люди могли жить безопаснее.

Организация начала сотрудничество с партнерами в Украине в апреле 2022 года. Украинцев будут учить, как очищать заминированные территории под наблюдением экспертов MAG.

Но учитывая, что в некоторых районах военные действия длятся почти десятилетия, это будет хлопотный и смертоносный процесс, который продлится много лет, чтобы обезвредить каждый дюйм украинской земли.

Mines Advisory Group — это неправительственная организация, которая оказывает помощь людям, пострадавшим от наземных мин, неразорвавшихся боеприпасов.

Полевыми операциями MAG управляют и осуществляют граждане пострадавших стран, а иностранный персонал MAG выполняет роль мониторинга и обучения. Офис организации находится в Манчестере.