Заміновано понад 40% території України: як розтяжки та міни створюють смертельну небезпеку на роки

За однією з оцінок, понад 40% території України встелено мінами. Наразі Україна вважається найбільш замінованою країною у світі, пише Sky News.

Звільнені українські міста та села після тимчасової окупації можуть залишатися небезпечними ще довго. Після того, як українські захисники вибили звідти російських загарбників, то виявили розтяжки та міни-пастки, а також протитанкову вибухівку.

— Заповнення (території мінами, – Ред. ) величезне. Це навіть не порівняти із Сирією чи Афганістаном. Це справді масштабно, — сказала Катерина Темплтон із Mines Advisory Group.

Міжнародне право забороняє та обмежує використання різних мін, особливо тих, які призначені для ураження людей. Росіяни в Україні розгорнули широкий спектр мін, зокрема таких, які ніколи раніше не зустрічалися в боях.

Зараз дивляться

— Ви побачите протитанкові міни, протипіхотні міни, міни-пастки, ви побачите багато боєприпасів, що не вибухнули, ви побачите касетні боєприпаси. Все, що ви можете придумати, ви побачите в Україні, – каже Темплтон.

За даними Human Rights Watch, деякі міни в Україні були встановлені ще до лютого 2022 року, а підтримувані Росією квазіформування у Донецьку та Луганську використовували різні вибухові пристрої у 2014-2015 роках та у наступні роки.

Повідомляється, що за шість років з 2014 до 2020 року в Україні було 1 190 постраждалих від мін. А менше ніж за рік – у період з 24 лютого 2022 року до 10 січня 2023 року стало відомо про 611 постраждалих від мін.

Крім того, що міни безпосередньо спричиняють травми та смерть, міни можуть зробити ділянки землі недоступними або більш небезпечними. Від наземних мін на полях та сільських стежках і дорогах страждає й сільське господарство.

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Темплтон каже, що MAG не зосереджується на розслідуванні того, яка сторона розміщує міни, натомість вони намагаються переконатися, що сторони не використовують заборонені протипіхотні міни, і шукають можливості розчистити забруднену землю, щоб люди могли жити безпечніше.

Організація розпочала співпрацю з партнерами в Україні у квітні 2022 року. Українців навчатимуть, як очищати заміновані території під наглядом експертів MAG.

Але враховуючи, що в деяких районах військові дії тривають майже десятиліття, це буде клопіткий і смертоносний процес, який триватиме багато років, щоб знезаразити кожен дюйм української землі.

Mines Advisory Group – це неурядова організація, яка надає допомогу людям, які постраждали від наземних мін, боєприпасів, що не розірвалися.

Польовими операціями MAG керують і здійснюють громадяни постраждалих країн, а іноземний персонал MAG виконує роль моніторингу та навчання. Офіс організації розташований у Манчестері.