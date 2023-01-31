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Факты / Україна

Бронь от мобилизации 2023 года: Кабмин утвердил перечень организаций и специальностей

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Військовий, мобілізація
Фото: Depositphotos

Предприятия, которые относятся к критически важным, и выполняют мобилизационные задания или производят товары, работы и услуги для военных, могут забронировать до 50% своих военнообязанных сотрудников на срок до 6 месяцев.

Соответствующий новый порядок бронирования военнообязанных во время военного положения утвержден постановлением Кабинета министров №76 от 27 января и опубликован на его сайте.

— В случае наличия обоснованной потребности количество подлежащих бронированию военнообязанных может превышать 50%. К предприятиям, учреждениям и организациям ТЭК, перечень которых утверждается Минэнерго, не применяется ограничение количества военнообязанных, подлежащих бронированию, – говорится также в документе.

Согласно ему, военнообязанные руководители указанных предприятий и их заместители, а также работники ТЭК из перечня Минэнерго подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности.

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В соответствии с порядком предприятие является критически важным для экономики в случае соответствия 3 из 7 критериев, а именно:

  • общая сумма уплаченных налогов и других сборов (от €1,5 млн),
  • сумма поступлений в инвалюте (эквивалент €32 млн),
  • стратегическое значение для экономики и безопасности страны согласно постановлению КМУ №83 от 2015 года,
  • важное значение для удовлетворения потребностей территориальной общины,
  • отсутствие задолженности по уплате ЕСВ,
  • зарплата не менее средней зарплаты по региону за IV кв. 2021,
  • резидентство Дія Сіті.

Предприятиям ТЭК, государственным или коммунальным учреждениям культуры, предприятиям в сфере здравоохранения, образования и науки, физкультуры и спорта, соцзащиты достаточно соответствовать двум критериям.

Это послабление распространяется также для “линейных аудиовизуальных медиа, осуществляющих эфирное наземное многоканальное (цифровое) телевизионное вещание с использованием радиочастотного ресурса, программное наполнение которого состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач или вовлеченных в систему оповещения и их аффилированных лиц”.

Помимо того, к критически важным относятся:

  • специализированные учреждения ООН,
  • зарубежные дипломатические учреждения в Украине,
  • представительства донорских учреждений,
  • исполнители проектов международной технической помощи,
  • представительства международных организаций,

Кроме того, туда входят международные и украинские неправительственные организации, реализующие гуманитарные проекты за средства международных партнеров, согласно перечню, утвержденному МИДом или секретариатом Кабмина.

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Что касается органов госвласти, то на них распространяется подобный принцип бронирования до 50% работников, однако не считая руководства, и весь срок проведения мобилизации.

— Военнообязанные, занимающие должности государственной службы категорий “А” и “Б”, руководители министерств и их заместители, руководители государственных органов, органов государственного управления, юрисдикция которых распространяется на всю территорию Украины, и их заместители, руководители самостоятельных структурных подразделений таких органов и их заместители, а также работники патронатных служб подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности, – говорится в документе.

В органах местного самоуправления подлежат бронированию независимо от воинского звания, возраста и военно-учетной специальности военнообязанные, занимающие должности первой-четвертой категории должностей, тогда как квота 50% распространяется на должности пятой — седьмой категорий.

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Списки на бронирование подаются соответствующим госорганам, которые согласовывают их с Генштабом ВСУ (СБУ, Службой внешней разведки), а те, в свою очередь, направляют их Минэкономики, которое и выдает окончательные документы о бронировании.

Постановлением установлено, что бронирования, которые уже были предоставлены работнику по старой процедуре, будут оставаться действительными в течение срока, на который они были предоставлены.

Одновременно в случае утраты оснований для бронирования — завершение мобилизационного задания, увольнение, расформирование госоргана, документ аннулируется.

Напомним, что закон о новых правилах бронирования работников вступил в силу 30 ноября. До настоящего времени бронирование регулировалось постановлением правительства от 3 марта 2022 года, согласно которому Минэкономики может предоставлять отсрочки на срок до шести месяцев и продлевать их максимум на два месяца.

Правительство постановлениями в начале ноября, декабря и января трижды продлевало сроки бронирования на месяц.

На заседании парламентского комитета по вопросам экономической политики 16 ноября Свириденко сообщила, что к выполнению мобилизационных задач привлечено 28 тыс. предприятий, и 814 тыс. человек имеют отсрочку от мобилизации.

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