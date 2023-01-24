Январь, 24 в 18:50

С прошлого года в Украине продолжается всеобщая мобилизация и военное положение. Для того, чтобы лучше защищать страну, мобилизуют военнообязанных, транспорт и ресурсы. Как происходит мобилизация транспорта и какая ответственность за нарушение правил в 2023 году – читайте в материале.

Мобилизация автотранспорта: что это и какими законами регулируется

По словам адвоката Радиона Кирилкина, мобилизация автотранспорта предусматривает безвозмездное привлечение транспортных средств и техники предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также граждан для удовлетворения потребностей военных формирований на условиях возвращения их после объявления демобилизации (возмещения государством их стоимости в порядке, установленном законом).

Регулируется следующими нормативно-правовыми актами:

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Указом президента Украины О введении военного положения №64/2022 от 24.02.2022;

Указом президента Украины Об общей мобилизации №69/2022 от 24.02.2022;

Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации;

Законом Украины О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения;

Постановлением Кабинета министров Украины от 28 декабря 2000 г. №1921 Об утверждении Положения о военно-транспортной обязанности.

Статья 6 Закона Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации №3543-XII определяет военно-транспортную обязанность. В частности, ч. 1 и 2 ст. 6 этого закона предусматривает, что военно-транспортная обязанность устанавливается с целью удовлетворения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований на особый период транспортными средствами и техникой, и распространяется на центральные и местные органы исполнительной власти.

То есть из анализа указанных нормативно-правовых актов можно сделать вывод, что мобилизация автотранспорта предполагает безвозмездное привлечение транспортных средств и техники предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, а также граждан для удовлетворения потребностей военных формирований на условиях возвращения их после объявления демобилизации (возмещения государством их стоимости в порядке, установленном законом).

Кто имеет право забирать авто и на каком основании

По словам эксперта, действующим законодательством предусмотрено, что отчуждение или изъятие имущества в связи с введением и исполнением мер правового режима военного положения осуществляется:

по решению военного командования, согласованному в соответствии с Советом министров Автономной Республики Крым, областной, районной, Киевской или Севастопольской городской государственной администрацией или исполнительным органом соответствующего местного совета;

в местностях, где ведутся боевые действия, принудительное отчуждение или изъятие имущества производится по решению военного командования без согласования с органами, указанными выше;

распоряжениями местных госадминистраций по представлению территориальных центров комплектования и социальной поддержки формированиям, путем установления задачи подготовки к передаче и передачи транспортных средств и техники военным формированиям;

распоряжениями местных госадминистраций, относительно задачи подготовки к передаче и передачи транспортных средств и техники военным формированиям, доводящимися до сведения руководителей предприятий, учреждений и организаций во время мобилизации и граждан-владельцев транспортных средств в случае введения правового режима военного положения;

через территориальные центры комплектования и социальной поддержки (которые называют военными комиссариатами) путем вручения соответствующих частичных нарядов.

То есть, частичный наряд – это распорядительный документ главы местной госадминистрации, в котором установлены задачи передачи военным формированиям определенных транспортных средств и техники, а также порядок, пункты и сроки передачи.

Глава местной госадминистрации и руководитель территориального центра комплектования и поддержки подписывают частичный наряд и скрепляют подписи своими печатями. Гражданам-владельцам транспортных средств частичный наряд предоставляется при введении правового режима военного положения.

О принудительном отчуждении или изъятии имущества составляется акт. Бланк акта о принудительном отчуждении или изъятии имущества (далее — акт) производится по единому образцу, утвержденному Кабинетом министров Украины.

По каким основаниям могут не забирать автотранспорт и освободить от обязанности передачи авто

По словам адвоката, от передачи транспортных средств и техники военным формированиям во время мобилизации могут освобождаться предприятия, учреждения и организации:

в связи с выполнением ими установленных мобилизационных задач при условии, что их транспортные средства и техника задействованы в производственном процессе выполнения мобилизационных задач;

предприятия, учреждения и организации, в которых высока общественная потребность, банки государственного сектора.

Также авто не могут забрать у:

дипломатических и консульских учреждений иностранных государств;

представительств иностранных и международных организаций;

лиц без гражданства и иностранцев.

Что делать, если забирают авто

По словам адвоката, первое, что необходимо сделать, это выяснить, кто именно пытается осуществить принудительное отчуждение или изъятие имущества, попросив предъявить соответствующие документы, подтверждающие статус должностного лица.

Также необходимо проверить наличие оснований для принудительного изъятия имущества. При вручении частичного наряда или иного распорядительного документа ознакомиться и проверить наличие обязательных реквизитов, подписей и печатей.

Проконтролировать обязательное составление соответствующего акта по результатам принудительного отчуждения или изъятия имущества и потребовать экземпляр такого акта для себя.

В случае, если люди в военной форме пытаются забрать авто без предоставления соответствующих документов, это может быть расценено как противоправное завладение вашим имуществом. Поэтому необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы.

Если лицо считает, что его права были нарушены незаконным принудительным отчуждением или изъятием имущества, то может обратиться за защитой в суд.