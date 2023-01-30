Между массированными ракетными ударами РФ возможны точечные атаки — Гуменюк

Январь, 30 в 12:48

Не исключаются точечные ракетные удары по Украине, пока РФ готовится к новому массированному обстрелу.

Об этом сообщила в эфире телемарафона начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

– Сейчас, даже после массированных ракетных атак, когда все уже привыкли к тому, что можно взять определенную паузу в 10-12 суток, пока они будут готовиться – враг не дремлет и начал терроризировать нас такими небольшими воздушными атаками, – сказала она.

По ее словам, Россия уменьшила корабельную группировку в Черном море до 11 судов, но держит наготове три ракетоносителя с 20 ракетами Калибр.

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– Это говорит о том, что они продолжают держать давление на население и совершенно не исключаются точечные ракетные удары. Скорее всего, из-за погоды применить дроны им не удастся, но расслабляться не следует, поскольку бывает, что ночью утихает порывистость ветра, и именно ночь они используют для применения Shahed, — добавила Гуменюк.

Источник: телемарафон

Фото: ОК Юг