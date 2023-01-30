Між масованими ракетними ударами РФ можливі точкові атаки – Гуменюк

Січень, 30 в 12:48

Не виключаються точкові ракетні удари по Україні, поки РФ готується до нового масованого обстрілу.

Про це повідомила в етері телемарафону начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Зараз, навіть після масованих ракетних атак, коли всі вже звикли до того, що можна взяти певну паузу в 10-12 діб, поки вони будуть готуватися – ворог не дрімає і почав тероризувати нас такими невеличкими повітряними атаками, – сказала вона.

За її словами, Росія зменшила корабельне угруповування у Чорному морі до 11 суден, але тримає напоготові три ракетоносії з 20 ракетами Калібр.

Зараз дивляться

– Це говорить про те, що вони продовжують тримати тиск на населення і абсолютно не виключаються точкові ракетні удари. Скоріш за все, через погоду застосувати дрони їм не вдасться, але розслаблятися не слід, оскільки буває, що вночі вщухає поривчастість вітру, і саме ніч вони наразі використовують для застосування Shahed, – додала Гуменюк.

Джерело: телемарафон

Фото: ОК Південь