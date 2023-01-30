Наши позиции остаются за нами: оккупантам не хватает сил для наступления на Запорожском направлении

Оккупантам не хватает сил и средств для наступления на Запорожском направлении.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

В целом ситуация на Таврическом направлении остается стабильно сложной.

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Противник сосредоточил свои основные силы на ведении разведки и нанесении огневых ударов по гражданской инфраструктуре, чтобы запугать население.

Также Евгений Ерин отметил, что долгое время российская армия пытается прорваться в районе Гуляйполя, но безрезультатно.

— На отдельных участках Запорожского направления враг пытался совершать определенные ударно-штурмовые действия, группами около 10 человек. Чем пробовал улучшить свое тактическое положение. Но враг успеха не имел. Наши позиции остаются за нами, — рассказал Ерин.

Основные усилия враг сейчас сосредотачивает на Донецком и Луганском направлениях. Там идут самые ожесточенные бои.