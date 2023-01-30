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Факты / Україна

Наши позиции остаются за нами: оккупантам не хватает сил для наступления на Запорожском направлении

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Наши позиции остаются за нами: оккупантам не хватает сил для наступления на Запорожском направлении
Фото: НГУ

Оккупантам не хватает сил и средств для наступления на Запорожском направлении.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Евгений Ерин.

— Усиление группировки врага не наблюдается, отмечает Ерин.

В целом ситуация на Таврическом направлении остается стабильно сложной.

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Противник сосредоточил свои основные силы на ведении разведки и нанесении огневых ударов по гражданской инфраструктуре, чтобы запугать население.

Также Евгений Ерин отметил, что долгое время российская армия пытается прорваться в районе Гуляйполя, но безрезультатно.

— На отдельных участках Запорожского направления враг пытался совершать определенные ударно-штурмовые действия, группами около 10 человек. Чем пробовал улучшить свое тактическое положение. Но враг успеха не имел. Наши позиции остаются за нами, рассказал Ерин.

Основные усилия враг сейчас сосредотачивает на Донецком и Луганском направлениях. Там идут самые ожесточенные бои.

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