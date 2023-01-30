Январь, 30 в 14:51

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом посетил Николаевскую область. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Глава государства провел совещание с руководством региона и областного центра, командованием ОГВ Херсона, а также руководителями силовых ведомств Николаевской области.

— Обсудили оперативную ситуацию на юге Украины, последствия ракетных и дроновых атак России, — отметил Зеленский.

Также были рассмотрены вопросы текущего состояния энергетической инфраструктуры региона, средств ее защиты и темпов обновления. Среди прочего во время встречи речь шла о восстановлении учебных заведений Николаевщины.

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Участники совещания обсудили вопросы кратко- и долгосрочного восстановления экономики области и рабочих мест.

В Николаеве также состоялась встреча Владимира Зеленского с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен.

Вместе они посетили раненых украинских военных в одном из госпиталей города.

— Важно, чтобы наши воины смогли пройти не только физическую, но и психологическую реабилитацию. Большая благодарность всем медицинским работникам, оберегающим здоровье наших защитников. Желаю скорейшего выздоровления, — отметил президент

Президент Украины и глава правительства Дании осмотрели частично разрушенное российской ракетой здание Николаевской ОВА, а также посетили Николаевский морской торговый порт и осмотрели резервуары для хранения масла, разрушенные вследствие вражеских ракетных и дроновых атак.

Зеленский рассказал Фредериксен о разрушениях, понесенных городом из-за вражеских обстрелов и проинформировал ее о потребностях в восстановлении инфраструктуры Николаева.

Как известно, ранее Королевство Дании взяло шефство над восстановлением Николаева.