Зеленський відвідав Миколаївщину з робочим візитом, де зустрівся з прем’єром Данії
Президент України Володимир Зеленський із робочим візитом відвідав Миколаївщину. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
Глава держави провів нараду з керівництвом регіону та обласного центру, командуванням ОУВ Херсон, а також очільниками силових відомств Миколаївської області.
— Обговорили оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних та дронових атак Росії, – зазначив Зеленський.
Також було розглянуто питання поточного стану енергетичної інфраструктури регіону, засобів її захисту й темпів відновлення. Серед іншого під час зустрічі йшлося про відбудову закладів освіти Миколаївщини.
Учасники наради обговорили питання коротко- й довгострокового відновлення економіки області та створення робочих місць.
У Миколаєві також відбулася зустріч Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.
Разом вони відвідали поранених українських військових в одному зі шпиталів міста.
— Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію. Велика подяка всім медичним працівникам, які оберігають здоров’я наших захисників. Бажаю якнайшвидшого одужання, – зазначив президент.
Президент України та очільниця уряду Данії оглянули частково зруйновану російською ракетою будівлю Миколаївської ОВА, а також відвідали Миколаївський морський торговельний порт і оглянули резервуари для зберігання олії, що були зруйновані внаслідок ворожих ракетних і дронових атак.
Зеленський розповів Фредеріксен про руйнування, яких зазнало місто через ворожі обстріли та поінформував її про потреби у відновленні інфраструктури Миколаєва.
Як відомо, раніше Королівство Данії взяло шефство над відновленням Миколаєва.