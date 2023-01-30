Січень, 30 в 14:51

Президент України Володимир Зеленський із робочим візитом відвідав Миколаївщину. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Глава держави провів нараду з керівництвом регіону та обласного центру, командуванням ОУВ Херсон, а також очільниками силових відомств Миколаївської області.

— Обговорили оперативну ситуацію на півдні України, наслідки ракетних та дронових атак Росії, – зазначив Зеленський.

Також було розглянуто питання поточного стану енергетичної інфраструктури регіону, засобів її захисту й темпів відновлення. Серед іншого під час зустрічі йшлося про відбудову закладів освіти Миколаївщини.

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Учасники наради обговорили питання коротко- й довгострокового відновлення економіки області та створення робочих місць.

У Миколаєві також відбулася зустріч Володимира Зеленського з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Разом вони відвідали поранених українських військових в одному зі шпиталів міста.

— Важливо, щоб наші воїни змогли пройти не лише фізичну, але й психологічну реабілітацію. Велика подяка всім медичним працівникам, які оберігають здоров’я наших захисників. Бажаю якнайшвидшого одужання, – зазначив президент.

Президент України та очільниця уряду Данії оглянули частково зруйновану російською ракетою будівлю Миколаївської ОВА, а також відвідали Миколаївський морський торговельний порт і оглянули резервуари для зберігання олії, що були зруйновані внаслідок ворожих ракетних і дронових атак.

Зеленський розповів Фредеріксен про руйнування, яких зазнало місто через ворожі обстріли та поінформував її про потреби у відновленні інфраструктури Миколаєва.

Як відомо, раніше Королівство Данії взяло шефство над відновленням Миколаєва.