Застрелил, расчленил и поджег. Идентифицирован военный РФ, который убил фермера в Харьковской области

Январь, 31 в 12:39

Правоохранители идентифицировали российского военного, который убил фермера в Харьковской области. Оккупанту заочно сообщили о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, 31 июля прошлого года военнослужащий 7 отдельного мотострелкового полка, уроженец Курской области РФ, вместе с другими российскими военными приехал в фермерское хозяйство в селе Безмятежное Купянского района. Владельцем фермы был мужчина с активной проукраинской позицией.

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Оккупант вышел из автомобиля и сказал фермеру подойти к нему под предлогом помощи в ремонте автомобиля. Когда тот подошел, россиянин выстрелил ему в голову. Мужчина упал на землю и умер на месте.

После этого военный РФ расчленил тело убитого, часть положил в автомобиль, на котором приехали оккупанты, и поджег. Чтобы скрыть циничное преступление, он забрал отрубленные остатки тела фермера и выбрасывал их по дороге в село Вишневое Купянского района.

Правоохранители устанавливают других захватчиков, причастных к совершению этого преступления.