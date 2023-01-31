Застрелив, розчленував та підпалив. Ідентифіковано військового РФ, який вбив фермера на Харківщині

Січень, 31 в 12:39

Правоохоронці ідентифікували російського військового, який вбив фермера на Харківщині. Окупанту заочно повідомили про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, 31 липня минулого року військовослужбовець 7 окремого мотострілецького полку, уродженець Курської області РФ, разом з іншими російськими військовими приїхав до фермерського господарства у селі Безмятежне Куп’янського району. Власником ферми був чоловік з активною проукраїнською позицією.

Зараз дивляться Окупант вийшов з автівки та сказав фермеру підійти до нього під приводом допомоги у ремонті автівки. Коли той підійшов, росіянин вистрелив йому в голову. Чоловік впав на землю і помер на місці. Після цього військовий РФ розчленував тіло вбитого, частину поклав в авто, на якому приїхали окупанти, та підпалив. Аби приховати цинічний злочин, він забрав відрубані залишки тіла фермера та викидав їх по дорозі до села Вишневе Куп‘янського району. Наразі правоохоронці встановлюють інших загарбників, причетних до вчинення цього злочину. Читайте В ЄС може з’явитися спеціальна прокуратура для розслідування злочинів РФ в Україні – ЗМІ

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