Президенты США, Украины и Польши могут встретиться в Польше.

Согласно данным издания Dziennik Gazeta Prawna, встреча Джо Байдена, Владимира Зеленского и Анджея Дуды может состояться в Варшаве или Жешуве.

Предварительно, Джо Байден и Владимир Зеленский должны прибыть в Польшу в конце февраля.

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В СМИ отмечают, что присутствие президента Украины станет частью более широкого дипломатического плана, который намерен реализовать Киев через год после начала полномасштабного вторжения России.

Как сообщают источники издания, Владимир Зеленский должен созвать международную конференцию по Украине, во время которой представит свой мирный план из 10 пунктов.

Кроме того, добавляют источники, украинский президент намерен вернуться к теме гарантий безопасности.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 343-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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